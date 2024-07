Substituto de Ana Maria Braga, Fabricio Battaglini fala sobre assumir Mais Você: 'Nunca é fácil'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabricio Battaglini agradece carinho do público e comenta responsabilidade de substituir Ana Maria Braga em suas férias

Ao lado de Talitha Morete (39), o jornalista Fabricio Battaglini (49) assume mais uma vez o comando do programa Mais Você durante as férias da apresentadora Ana Maria Braga (75). Apesar dos anos de experiência e do carinho do público, o apresentador entende a responsabilidade que terá nas próximas semanas.

"Já faz alguns anos que a Ana Maria Braga e a direção da emissora confiam essa responsabilidade, que é enorme, a mim. E nunca é fácil estar lá cuidando da casa de uma apresentadora que é tão amada pelo público", diz o jornalista, em entrevista à CARAS Brasil.

Na última sexta-feira, 26, Ana Maria Braga contou que ela e seu companheiro, Louro Mané, vão tirar férias durante os Jogos Olímpicos de Paris. A dupla deve voltar ao ar em 12 de agosto, dia seguinte após o fim das Olimpíadas. Para a missão, Battaglini conta com o apoio de Morete.

"Mas, depois desses anos todos, peguei carona nessa relação tão gostosa que a Ana tem com as pessoas e posso dizer que também me sinto querido. Todos sabem do carinho recíproco, de como flui nosso bate-papo nas participações ao vivo, que é tão natural e verdadeiro —às vezes, até demais [risos]. O que me deixa feliz é ouvir dela que sai de férias tranquila quando estamos eu e Talitha por lá."

O apresentador afirma que Morete é uma grande amiga, além de ser uma grande parceria de trabalho. Ele diz que os dois se conheceram antes do estúdido do Mais Você e que, desde então, a admiração já era mútua.

"Me lembro da primeira vez que nos encontramos ainda repórteres eu disse que ela me passava 'uma coisa tão boa'. Depois, o destino nos juntou no estúdio do Mais Você, compartilhando a confiança da Ana", conta o jornalista.

"Estar em dupla com alguém que soma, e não disputa, nem rivaliza, é a garantia de entrosamento e química. E as pessoas percebem que gostamos um do outro de verdade. Levar isso ao ar é só uma consequência. E parece que temos conseguido."

