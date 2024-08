Sonia Abrão surpreende ao opinar sobre o ex-BBB Davi Brito

Sonia Abrão dá sua opinião sobre a polêmica mais recente envolvendo o ex-BBB Davi Brito. Saiba o que ela falou na TV

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar a sua opinião sobre a polêmica mais recente envolvendo o ex-BBB Davi Brito. Há poucos dias, ele foi acusado por Tamires Assis, que conseguiu uma medida protetiva contra ele. Com isso, na edição desta segunda-feira, 5, do programa A Tarde É Sua, na RedeTV!, a comunicadora opinou sobre a situação.

Abrão defendeu em seu voto em Davi quando ele estava no BBB 24, da Globo. "Na essência do Davi que eu vi, que eu senti, que eu votei nele, ele é aquele cara do bem, sim, aquele menino sofrido desde cedo, aquele batalhador, aquele que tinha muitos sonhos, aquele cara que foi totalmente massacrado lá dentro, sofreu uma tensão horrorosa, enfrentou tudo, teve momentos de crise aguda", disse ela, e completou: "Gente, aquilo não tem como ser uma interpretação. Aquilo não tem como ser um tipo que você vai carregar durante 100 dias. Ele era ele, ele era autêntico. E a gente não sabe o que tudo isso que estão fazendo com ele aqui fora vai mexer nessa essência de pureza diante da vida, de capacidade de sonhar e de superar tudo isso que está passando com ele".

Por fim, ela defendeu: "Mas pra mim, o Davi que a gente conheceu no BBB, aquele é o Davi de sempre. Esse que a gente tá vendo aqui, tá tendo que encarar um mundo que ele jamais imaginou, um mundo muito feio, onde as pessoas jogam muito sujo e ele vai ter que conviver com isso. Fora isso, a gente vai ter que aguardar as investigações".

Sonia Abrão surge com o ex-marido

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao reaparecer ao lado do ex-marido, o empresário Jorge Damião. A nova foto foi compartilhada por ela no último final de semana, quando os dois se encontraram durante uma visita ao neto, Filippo.

Na imagem, Sonia e Jorge apareceram sorridentes enquanto a comunicadora segurava o bebê. “Dia dos avós: Filippo com vovô Jorge Damião e vovó Sonia! Amor que não se mede”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Sonia e Jorge foram casados entre os anos de 1988 e 2015 e tiveram um único filho, Jorge Fernando Abrão Damião, que nasceu em 1992. Hoje em dia, o filho deles é casado com a jornalista Isabella Morais Garcia, com quem oficializou a união em 2022.