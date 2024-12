Sonia Abrão opina sobre saída de Rodrigo Faro da Record: ‘Desprevenido'

Sonia Abrão surpreende ao fazer comentário sobre o fim do contrato de Rodrigo Faro com a Record: ‘Agora, só o tempo vai dizer'

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar sua opinião sobre a notícia de que Rodrigo Faro encerrou o contrato com a Record após 16 anos de parceria. Ele deu a informação em um comunicado oficial na última quinta-feira, 5, nas redes sociais, e deixou os fãs surpresos. Então, a comunicadora refletiu sobre esta mudança na carreira dele.

No programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, Abrão disse que não esperava a saída de Faro neste momento. "Pegou todo mundo desprevenido se até se falava que ele iria sair ou não vai ter renovação. Das últimas semanas para cá, desde que veio a notícia de que ele comandaria o ‘Família Record’, que é o especial de fim de ano da emissora, ai o papo virou para ‘ele fica e só sai dos domingos", afirmou ela.

"Isso foi se solidificando, foi a versão que estava ganhando força, mas que hoje dançou completamente quando ele vem a público com esse comunicado e está desfeita essa união e parceria de 16 anos aos domingos. Não é para qualquer profissional se manter em um domingo, que é o ápice da guerra de audiência, por 16 anos e foi isso que o Rodrigo Faro fez", completou.

Então, Sonia comentou sobre os rumores de que Faro poderia ser contratado pelo SBT. "Eu não sei onde vai caber tanta gente no SBT. O buxixo que rola agora é que o destino do Rodrigo, agora, seria no SBT. De repente, pode ser que ele tinha aquele caminho dele de continuar na Record e não continuar nos domingos e que precipitou toda a situação. Agora, só o tempo vai dizer", comentou.

Por fim, a apresentadora falou que o colega deve anunciar os próximos passos em 2025. "Eu acredito que não vai dizer nem nesse final de ano, acho que vai ficar tudo para 2025 esse tipo de decisão ou de oficializarem esse tipo de contrataçã. O Rodrigo sabe que a gente torce sempre por ele e que, se Deus quiser, logo logo, ele está de volta aí ao vídeo e ao seu público", afirmou.

Como Rodrigo Faro anunciou a saída da Record?

O apresentador Rodrigo Faro encerrou o contrato com a Record. Na manhã desta quinta-feira, 5, ele deu a notícia para seus fãs por meio de um post nas redes sociais para se despedir da emissora de TV. Por enquanto, ele não revelou quando será a sua despedida oficial do programa Hora do Faro, que é exibido nas tardes de domingo na emissora paulista. Em sua mensagem, ele apenas agradeceu pelo longo relacionamento de trabalho e pelo incentivo que recebeu na Record.

"Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", disse ele.

E completou: "Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação. Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira. Um beijo com muito carinho e gratidão!".