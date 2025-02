Sílvia Pfeifer completa 67 anos; modelo de passarela, famosa estreou como atriz aos 32 anos

Com novelas de sucesso no currículo, Sílvia Pfeifer começou carreira como modelo e se tornou atriz apenas aos 32 anos

No dia 24 de fevereiro, a atrizSílvia Pfeifer completa 67 anos. Modelo de passarela que já desfilou para marcas de alta costura como Armani, Dior e Chanel, a famosa só estreou como atriz aos 32 anos. Na televisão, ela participou de sucessos como Celebridades e O Rei do Gado.

Brilho nas passarelas

Antes de se tornar um rosto conhecido na teledramaturgia, Sílvia Pfeifer trilhou um caminho de sucesso no mundo da moda. Gaúcha, ela iniciou sua carreira como modelo em 1979, quando tinha 21 anos, conquistando rapidamente espaço nas passarelas internacionais. Desfilou para grifes icônicas como Giorgio Armani, Christian Dior e Chanel, enquanto morava em centros da moda como Paris e Milão.

Ao mesmo tempo, tentou conciliar os estudos em Direito, mas acabou optando por Comunicação Social. Seu envolvimento com o meio artístico foi se aprofundando com cursos de interpretação e preparação vocal. Apesar de ter sido selecionada para um filme de Walter Salles (68), as filmagens atrasaram e ela perdeu a oportunidade, mas não desistiu da carreira dramática.

Estreia nas novelas

A transição da moda para a atuação aconteceu quando Sílvia tinha 32 anos. Em 1990, fez sua estreia como Cláudia na minissérie Boca do Lixo e, no mesmo ano, chamou a atenção do público ao interpretar Isadora Venturini na novela Meu Bem, Meu Mal. Seu estilo sofisticado e atuação elegante rapidamente a tornaram um nome recorrente na TV.

Nos anos seguintes, consolidou sua carreira com papéis marcantes em Perigosas Peruas, Tropicaliente e O Rei do Gado, onde viveu Léia Mezenga, uma das personagens mais lembradas de sua trajetória. Também participou de sucessos como Torre de Babel e Celebridade, reafirmando sua versatilidade como atriz.

Diversidade na carreira

Além das novelas, Sílvia Pfeifer também explorou outras mídias, como o teatro e o cinema. Esteve nos filmes Xuxa Popstar, A Cartomante e Até Que a Sorte Nos Separe 3. No teatro, brilhou em peças como Callas, dirigida por Marília Pêra (1943-2015), e Marido Ideal.

Nos últimos anos, sua trajetória se expandiu para além do Brasil. Em 2017, fez sucesso na novela portuguesa Ouro Verde, premiada com o Emmy Internacional.

Fora dos holofotes, Sílvia sempre manteve um perfil discreto. Mãe de dois filhos, adepta do budismo tibetano desde 1992, ela equilibra a vida pessoal e profissional com leveza. Mesmo após décadas de carreira, continua ativa, participando de projetos na TV e no teatro.

