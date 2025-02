Ator de História de Amor lutou contra leucemia e foi vítima de infarto aos 59 anos

No ar na Globo com reprise de História de Amor, Buza Ferraz, intérprete de Marcos, morreu em 2010, aos 59 anos, após três paradas cardíacas

O ator e diretor Buza Ferraz, que está no ar como o médico Marcos de História de Amor e soma diversas novelas de sucesso na carreira artística, morreu em 2010, aos 59 anos, vítima de infarto. Buza lutou contra uma leucemia por 10 anos, mas não resistiu após sofrer três paradas cardíacas consecutivas. Relembre a trajetória do artista.

Carreira marcada pela versatilidade

O ator nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1950, e teve uma trajetória brilhante na televisão, no cinema e no teatro. Sua estreia na TV ocorreu em 1972, na novela Selva de Pedra, da Globo. Dois anos depois, participou de O Rebu, trama inovadora que abordou a temática LGBTQIA+ de forma pioneira na teledramaturgia nacional e chegou a ser alvo de censura.

Ao longo das décadas, Ferraz construiu uma trajetória com personagens marcantes em novelas como Final Feliz (1982), Kananga do Japão (1989) e História de Amor (1995), onde interpretou Marcos, papel pelo qual ficou amplamente reconhecido. Seus últimos trabalhos na TV foram em Páginas da Vida (2006) e Malhação (2008).

No cinema, atuou em diversos filmes e ainda se destacou como diretor e roteirista de For All - O Trampolim da Vitória (1997), longa que abordou a presença dos americanos no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial.

Despedida precoce

Buza deu seu último adeus no dia 3 de abril de 2010, aos 59 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele estava descansando com a família em Teresópolis, no Rio de Janeiro, quando passou mal. Mesmo transferido para o Hospital Samaritano, na capital fluminense, ele não resistiu após sofrer três paradas cardíacas consecutivas.

O ator havia enfrentado uma longa batalha contra a leucemia por dez anos, mas, segundo os médicos, sua morte não teve relação direta com a doença. Seu falecimento deixou uma lacuna na dramaturgia brasileira e foi sentido por amigos, colegas de profissão e fãs que acompanharam sua carreira ao longo das décadas.

O velório reuniu cerca de 200 pessoas, entre amigos, familiares e admiradores, no Cemitério São João Batista, em Botafogo. Durante a despedida, seu filho caçula, Antônio Bento (35), homenageou o pai vestindo uma camisa do Botafogo, seu time do coração.

Sua viúva, Denise Monteiro Maia (69), com quem foi casado por 23 anos, emocionou-se ao lembrar da trajetória do marido: "Ele era a paixão da minha vida", disse.

O ator Buza Ferraz - Divulgação

