Silvia Abravanel opina sobre saída de Eliana do SBT: ‘Se não estava feliz’

Filha de Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu com sua sinceridade ao falar sobre a saída de Eliana do SBT

Filha do ícone Silvio Santos (1930-2024), a apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu ao falar com sinceridade sobre o que pensa da saída de Eliana do SBT. O fim do vínculo aconteceu no meio de 2024, antes da morte do dono da emissora, e a loira assinou contrato com a Globo poucos dias depois. Agora, Silvia revelou qual é a sua opinião sobre o assunto.

Em entrevista no podcast Festa da Firma, de Wellington Muniz, o Ceará, ela disse que Eliana sempre soube como guiar a própria carreira.

"Eu sou sempre a favor da gente procurar o que é melhor para gente. Então, assim, incrível! Ela é uma apresentadora incrível. Sabe o que quer, sabe o que faz e fez a carreira dela desde novinha. Então, ela sabe como trilhar o caminho dela. Então, eu acho que se ela não estava mais feliz e queria algo a mais para a vida dela, ela fez o certo. A vida é assim! A gente tem que voar por ares que forem melhores para gente", afirmou.

Então, Ceará comentou: "Ela é maravilhosa e com certeza ela deixou. Eu sempre gostei da Eliana!”. E Silvia completou: “Ela saiu pela porta da frente, na minha opinião".

Estreia oficial de Eliana na Globo

A apresentadora Eliana fez a sua estreia oficial no comando de um programa na telinha da Globo. Depois de brilhar na TV fechada, ela comandou o seu primeiro programa na TV aberta desde que saiu do SBT no meio do ano e ficou emocionada.

Na noite desta quinta-feira, 28, Eliana dividiu o palco com Paulo Vieira no programa Vem Que Tem, no qual mostraram as ofertas de Black Friday. Logo no início da atração, eles comentaram sobre esta ser a estreia dela na Globo depois da contratação há alguns meses.

"Quando eu estou com o meu público de pertinho, é bom demais. Eu me sinto em casa. Real, eu fico muito emocionada com este carinho. Emoção pura”, disse ela.

Antes do Vem Que Tem, Eliana já está no ar como apresentadora do Saia Justa, no GNT, e também já começou a gravar o The Masked Singer Brasil, que estreia em 2025.