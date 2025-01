Sidney Sampaio se completa na paternidade: ‘Meu filho é minha inspiração’

Em entrevista à CARAS Brasil, Sidney Sampaio fala sobre paternidade e revela o que mais gosta de fazer com o filho

Sidney Sampaio (44), vice-campeão de A Fazenda 16, se inspira no filho Leonardo (13), fruto do breve relacionamento com a produtora Juliana Gama, para exercer a paternidade com maestria. Antes mesmo de ser confinado no reality, ele conversou com a CARAS Brasil sobre o tema.

O intérprete de Felipe da novela Alma Gêmea (2005), recentemente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, diz ser um pai coruja que gosta sempre de passar o tempo com o herdeiro. Passear por grandes cidades é uma dos programas favoritos da dupla.

"Qualquer coisa na companhia do Léo é bacana. Gostamos de viajar juntos, sair pra jantar, assistir filmes e séries. Qualquer programação com ele é sempre um programão. Passear por São Paulo", revelou o ator, que busca levar a paternidade da forma mais leve.



"Acho que os filhos fazem os pais superarem tudo, são inspirações pra gente dar a volta por cima e vencer. O meu filho teve sim um papel bem importante neste momento e em outros que já passei, como qualquer homem tem em sua vida. Tudo que faço, todo o esforço, trabalhos e projetos, isso tudo é pensando nele, no melhor que eu possa fazer pra ele", complementou.

Em sua passagem pelo reality show da Record, Sidney ganhou um carro 0 km avaliado em R$ 250 mil. Um dos motivos para ter entrado no confinamento era o de proporcionar o melhor para o filho. Com o término da temporada, o ator tem aproveitado o tempo ao lado de Leonardo.

Sucesso de personagem

Em uma recente entrevista à CARAS, o ator relembrou seu papel na novela Alma Gêmea e falou sobre o impacto do personagem. "Foi um personagem que gostei muito de fazer. Eu tinha acabado de voltar do SBT, a Globo me convidou e o Felipe foi o maior presente que o Walcyr Carrasco me deu. Esse trabalho na época me fez ser campeão de cartas na emissora, foi uma resposta bem feliz que tive sobre minha atuação na novela", disse.

