Sheron Menezzes: Globo se pronuncia sobre ausência dela no Altas Horas

Rumores sobre a ausência de Sheron Menezes na gravação do Altas Horas repercutem na internet e a Globo se pronuncia com a verdade

A atriz Sheron Menezzes iria participar da gravação do programa Altas Horas, da Globo, na última terça-feira, 23, mas não participou da atração. A ausência dela foi motivo de assunto na internet. Com isso, a TV Globo se pronunciou para esclarecer o que aconteceu.

Em contato com o site Contigo!, a área de comunicação da emissora informou que a atriz se sentiu mal e a equipe do programa optou por deixá-la descansar ao invés de participar da gravação.

"A Sheron Menezzes estava entre os convidados da edição, e faria uma performance especial, em que apresentaria, ao lado de Negra Li e Adriana Bombom, um dos sucessos infantis da época. Contudo, a atriz, que viajou do Rio de Janeiro para São Paulo especialmente para a gravação, já viajou se sentindo mal mas antes das gravações e, ao ser recebida por Serginho Groisman e sua produção geral, chegaram à conclusão de que não seria possível a participação", informaram.

Na terça-feira, 23, o apresentador Serginho Groisman gravou uma edição especial do programa Altas Horas sobre as Paquitas da apresentadora Xuxa Meneghel.

Motivo da ausência de Bárbara Borges no Altas Horas

A atriz Bárbara Borges faltou na gravação do especial das Paquitas no programa Altas Horas, da Globo, na última terça-feira, 23. Ela é ex-assistente de palco da apresentadora Xuxa Meneghel e não conseguiu se reunir com as colegas durante o reencontro.

Nas redes sociais, a estrela explicou sua ausência. Ela contou que precisou viajar para apoiar o seu namorado, o ator Iran Malfitano, em uma questão familiar.

“Hoje eu iria para São Paulo participar do programa Altas Horas para o Doc Paquitas, mas o momento muito delicado e difícil que meu amor, meu companheiro, e sua família estão vivendo me fizeram vir para Vitória e estar aqui ao lado deles. A todos os fãs que me acompanham desde o meu primeiro sonho realizado: ser Paquita, meu carinho, meu amor sempre. Mas meu coração precisava estar aqui”, declarou.