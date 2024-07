SBT nega saída de Michelle Barros do Chega Mais e abre o jogo sobre novo jornal

SBT se pronuncia sobre suposta saída da ex-Globo Michelle Barros do Chega Mais

O SBT segue promovendo mudanças em sua grade de programação e em atrações já lançadas. Nesta sexta-feira, 26, a emissora de Silvio Santos anunciou que Michelle Barros, ex-Globo, vai comandar um telejornal na hora do almoço.

Intitulado de Chega Mais Notícias, o jornalístico vai ao ar logo após a edição nacional da revista eletrônica Chega Mais que já tem a apresentadora em seu elenco. À CARAS Brasil, a TV nega que a jornalista deixará o programa para comandar o noticiário local.

"Michelle Barros permanece no Chega Mais nacional. Em nenhum momento foi dito o contrário. A apresentadora estará, portanto, diariamente no Chega Mais nacional e estará à frente do Chega Mais Notícias", afirma em nota.

De acordo com o SBT, o novo telejornal tem estreia marcada para o dia 19 de agosto. Os detalhes devem ser divulgados na semana que vem. Nos bastidores, tudo está sendo preparado para fortalecer o início da faixa vespertina.

A âncora foi escolhida por conta da sua experiência com telejornais na Globo. Ela era apresentadora eventual do SP1, do SP2 e do Hora 1 desde 2015 e deixou a concorrente, segundo rumores, por nunca ter um telejornal fixo para chamar de seu.

O Chega Mais, em sua versão nacional, vai continuar com Regina Volpato e Paulo Mathias em seu elenco. O programa vai passar a ser ainda mais dinâmico e com duração otimizada.