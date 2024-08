SBT esclarece que Silvio Santos não escolheu programação para sua morte

Antes de morrer, Silvio Santos não deixou programação escolhida para seu falecimento; SBT esclareceu boatos inverídicos em nota

A morte de Silvio Santos no último sábado, 17, causou comoção nos meios de comunicação e logo após o anúncio do falecimento, muita gente se questionou sobre a programação do SBT, já que o dono do baú não queria que preparassem um obituário em sua emissora.

Em meio a boatos, de que o ícone da TV teria deixado escolhido os programas para serem exibidos após a sua partida, o SBT emitiu uma nota, exibido pelo portal Leo Dias, em que negou as suposições e esclareceu que o artista não deixou nada preparado.

“A assessoria de comunicação esclarece que, diferentemente do que vem sendo noticiado, Silvio Santos não escolheu a programação de despedida do SBT após seu falecimento. A informação é inverídica", declararam sobre as suposições feitas acerca da programação do SBT.

O pedido para que a emissora não preparasse um especial para sua morte é verdade. Inclusive, logo após o anúncio na rede social do SBT da morte de Silvio Santos, o canal continuava exibindo os desenhos do Bom e Companhia. Após um tempo, eles colocaram no ar a cobertura do falecimento e iniciaram as homenagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.