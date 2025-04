Van Damme se pronuncia sobre acusação em investigação de tráfico humano

O nome de Jean-Claude Van Damme foi citado em investigação de tráfico humano e sexual na França; ator se manifesta pela primeira vez

Recentemente, o nome de Jean-Claude Van Damme ficou entre os assuntos mais comentados após o ator ser mencionado em uma investigação por suposto envolvimento com tráfico humano e sexual. A apuração, iniciada em 2020 pelo Ministério Público da Romênia, aponta que o artista teria se envolvido sexualmente com cinco mulheres, vítimas de criminosos, "dadas de presentes a ele", na França.

Após a repercussão, Van Damme rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito do assunto. Por meio de seu agente, Patrick Goavec, o astro negou as acusações. Em declaração à 'People', ele ainda informou que não pretende comentar mais sobre o caso.

"Tomamos conhecimento de artigos que mencionam um suposto caso ocorrido em Cannes envolvendo o Sr. Jean-Claude Van Damme. Os fatos relatados são grotescos e inexistentes. O Sr. Van Damme não deseja comentar ou alimentar esse boato, que é tão absurdo quanto infundado", declarou o agente do ator.

Entenda o caso

De acordo com informações da 'Antena 3', afiliada romena da CNN, a queixa criminal contra Van Damme veio à tona após uma das jovens contar aos promotores do caso o que havia passado. A alegação é de que o famoso tinha ciência da situação em que as mulheres se encontravam.

"Pelas declarações das testemunhas, fica muito claro que Jean-Claude Van Damme sabia que essas pessoas estavam sendo exploradas", disse Adrian Cuculis, advogado de uma das vítimas. Caso o Tribunal Superior de Cassação da França dê seguimento aos processos criminais, os suspeitos serão intimados a prestarem depoimentos na Romênia.

MP da Espanha toma decisão após absolvição de Daniel Alves

[ALERTA: Este texto aborda assunto sensível sobre agressão sexual e pode ocasionar gatilhos]

Recentemente, o Ministério Público da Espanha se manifestou a respeito da anulação da condenação do ex-jogador de futebol Daniel Alves. O atleta brasileiro, acusado de violência sexual em 2023 contra uma jovem em Barcelona, foi absolvido pela Justiça espanhola na última semana.

Agora, o MP informou que entrará com um recurso no Supremo Tribunal contra a decisão. De acordo com a imprensa espanhola, o órgão usará como base os fundamentos previstos nos artigos 852 (violação de preceito constitucional) e 849.1 (violação de lei), do Código de Processo Penal do país.

