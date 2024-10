Sandy e Junior faltam em encontro do elenco de seriado e motivo é revelado

Parte do elenco do seriado Sandy & Junior, da Globo, se reencontra em viagem especial, mas ausência de Sandy e Junior vira assunto. Saiba o motivo!

Os fãs do seriado Sandy & Junior, da Globo, viveram um momento nostálgico nesta semana com as imagens do reencontro de parte do elenco do projeto em um resort no nordeste. Vários artistas que fizeram parte do elenco da série se reencontraram para alguns dias de descanso e muita diversão na praia. Porém, duas ausências foram sentidas pelos fãs: Sandy e Junior faltaram no reencontro.

Com a ausência dos dois protagonistas do seriado, uma das atrizes, Karina Dohme, explicou o motivo da falta de Sandy e Junior. Ela explicou que os dois não conseguiram dias livres em suas agendas para a viagem, mas que seguem em contato com os amigos de adolescência até hoje.

"Cadê Sandy? Cadê Junior? Eles não tinham agenda. Estava muito apertado para eles. A Sandy está gravando um programa. Gente, é muito difícil a gente conciliar a agenda de todo mundo. Imagina a deles, que ainda tem mais coisas para cumprir e organizar. Por esse motivo eles não estão com a gente, mas também amamos, estamos sempre em contato, temos o nosso grupo Galerinha Mais ou Menos, onde a gente fala, dá risada, curte e comenta. Tudo certo!”, disse ela nos stories do Instagram.

Então, Karina ainda comentou que o reencontro de parte do elenco não tem nenhuma relação com alguma gravação sobre o projeto que fizeram juntos no passado. "A gente veio só celebrar a nossa amizade, estar junto e aproveitar o privilégio de ter amigos para a vida toda. A gente quer continuar essa amizade e criar os laços com os filhos”, afirmou.

O reencontro do elenco conta com a presença de Karina Dohme, Paulinho Vilhena, Fernanda Paes Leme, Igor Cotrim, Douglas Aguillar, Wagner Santisteban, Camila dos Anjos, Bruna Thedy e José Trassi.

Por onde andam Sandy e Junior? Quais são os novos projetos deles?

A cantora Sandy e o cantor Junior possuem novidades em suas carreiras! Junior está em carreira solo na música com o lançamento do álbum Solo - Vol. 1 e Vol. 2 e vai lançar sua turnê no início de novembro. Ele fará o primeiro show da nova fase profissional no dia 9 de novembro na Multiarena, em Campinas, interior de São Paulo, e os ingressos já estão à venda. Logo depois, ele ainda passará por São Paulo em 23 de novembro, Goiânia em 13 de dezembro e Belo Horizonte em 14 de dezembro.

Por sua vez, Sandy vive um período sabático. Ela encerrou a sua turnê mais recente em junho e anunciou que ficará longe dos palcos por tempo indeterminado. Porém, ela segue trabalhando a todo vapor. Em outubro, a cantora anunciou que vai ter um programa musical no Multishow, do Grupo Globo, em 2025. Ainda sem revelar detalhes, ela apenas contou que vai receber cantoras para uma conversa.

