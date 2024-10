Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena aproveitam praia com as filhas na Bahia

Durante viagem de reencontro do elenco de ‘Sandy e Junior’, Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena curtem praia com as filhas na Bahia

Após 25 anos, parte do elenco do seriado ‘Sandy e Junior’ se reuniu para curtir uma temporada de descanso na Bahia. Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena, que participaram da série e até tiveram um breve affair durante e após as gravações do programa, aproveitaram um dia ensolarado na praia ao lado de suas filhas durante o reencontro especial.

Apesar de terem vivido um romance na época do seriado —com Fernanda revelando até que perdeu a virgindade com Paulinho—os dois mantiveram a amizade até os dias atuais. Em suas redes sociais, eles compartilharam cliques que mostram como deixaram o passado para trás e agora curtem momentos juntos com suas respectivas famílias.

Entre os registros, Paulinho posou ao lado da esposa, Maria Luiza Vilhena, e da filha, Manoela Vilhena, de um ano, curtindo a viagem. Já Fernanda, que também levou a filha, a pequena Pilar, de seis meses, fruto de seu noivado com o empresário Victor Sampaio, posou com a afilhada enquanto aproveitava o momento à beira-mar em família com o artista.

Além de Paulinho e Fernanda, outros atores do seriado também estão participando da viagem, como Wagner Santisteban, Bruna Thedy, Douglas Aguillar e Camila dos Anjos. Todos se reuniram em um resort para aproveitar alguns dias no litoral baiano. Até o momento, Sandy e Junior não revelaram se conseguirão participar do reencontro.

Vale lembrar que Fernanda já falou sobre sua amizade com Paulinho: "Peguei o Paulinho na vida real, mas não foi na época que ele namorava a Sandy. Peguei antes e depois da Sandy. Durante, não. Antes ela sabia. Peguei no auge, né? Hoje o Paulinho é um dos meus melhores amigos", ela contou durante uma conversa com Giovanna Ewbank.

