Salário de Ana Clara atinge valor surpreendente na Globo; veja quanto

Com novo reality show da Globo, 'Estrela da Casa', salário de Ana Clara teria alcançado valor alto; veja quanto a ex-BBB está ganhando

A apresentadora Ana Clara estaria ganhando uma pequena fortuna mensal na Globo. O salário da ex-BBB estaria no mesmo nível que o de estrelas consolidadas da emissora como a jornalista Maju Coutinho e atriz Larissa Manoela.

Segundo o colunista André Romano do Observatório da TV, a comunicadora, que está no comando do novo reality show da emissora, o Estrela da Casa, estaria com uma remuneração de mais de R$ 100 mil.

Além de ganhar por estar comandando atrações, Ana Clara ainda recebe pelas propagandas que faz no programa e, por isso, o valor estaria em torno de R$ 120 mil. O alto valor é explicado por seu carisma, talento e poder de conquistar o público.

É bom lembrar que a ruiva ficou conhecida ao participar da oitava edição do Big Brother Brasil ao lado de seu pai e de outros familiares. A famosa já contou que Ayrton Lima era grande fã do programa e durante anos tentou entrar na atração.

Ana Clara toma atitude drástica ao assumir reality show

A apresentadora Ana Clara Lima está no comando do novo reality show da Globo, o Estrela da Casa, que estreia nesta terça-feira, 13. Ao participar do Conversa Com Bial, a ex-BBB revelou que tomou uma decisão drástica para não se sentir afetada pelos comentários do público acerca da novidade.

Sabendo das críticas e julgamentos que podem aparecer ao longo do programa, ela, que já ficou confinada no Big Brother Brasil, contou que não ficará lendo a opinião dos internautas para não ter seu psicológico abalado. Saiba a decisão que ela tomou aqui.