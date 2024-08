Saiba quem substituirá cantora desclassificada em 'Estrela da Casa'

A cantora Muse Maya precisou deixar a vaga no reality show 'Estrela da Casa', de TV Globo, por causa de um impedimento contratual

Há poucos dias de estrear na grade da TV Globo, o reality show Estrela da Casa, teve sua primeira desclassificação, por causa de um "impedimento contratual" da cantora Muse Maya. Neste sábado, a emissora revelou quem substituirá Maya no programa, a agente comunitário de saúde e cantora, Thália.

Quem é Thália

Thália nasceu no Rio de Janeiro e vive na Favela do Acari. Ainda que trabalhe como agente municipal, a jovem também impressiona com a voz, mas nunca teve a oportunidade de gravar músicas de sua autoria.

Desde muito jovem, a participante do reality precisou dividir a paixão pela música, que começou com a participação dela ainda criança em corais da igreja, com o trabalho duro, a fim de ajudar a família em casa. A artista aspirante se tornou mãe solo aos 17 anos e por isso teve que se esforçar muito ao logo da trajetória:

"Vendia bala na escola e na rua e trufa para ajudar na renda da família. Minha realidade sempre foi muito difícil financeiramente. Já fui babá, vendi cachorro-quente, fui telemarketing, já tive brechó”, disse ela, que espera um dia conquistar o estrelato para viver do talento como cantora.

Thália de 'Estrela da Casa' (Foto: TV Globo/Divulgação)

No programa, Thália promete ter muita personalidade, já que não costuma ficar quieta quando vê algo de errado acontecendo e se cobra muito para conquistar bons resultados: “Estou ali mostrando o que sou, minha personalidade. E isso gera visibilidade para uma galera que é igual a mim, preta, de favela, mães jovens que têm toda uma vivência e podem se espelhar em mim de alguma forma”, refletiu.

Estrela da Casa estreia no dia 13 de agosto com exibição na TV Globo e trasmissão ao vivo das 24 horas dos participantes no Globoplay. O programa será comandado pela apresentadora Ana Clara, que já foi ex-BBB e integrante do time do reality show.