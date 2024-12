Saiba quem são os sobrinhos de Gugu Liberato que herdaram fortuna milionária

Herança de Gugu Liberato: Cinco sobrinhos do apresentador vão dividir o valor estimado de R$ 350 milhões. Saiba mais

O apresentador Gugu Liberato faleceu há cinco anos, mas sua herança só foi dividida agora. Depois de uma batalha judicial entre a família, os herdeiros aceitaram o que foi escolhido por ele em seu testamento e a divisão foi finalizada. Portanto, a herança do comunicador ficou com os mais jovens de sua família.

Gugu decidiu deixar 75% de seus bens para os três filhos – João Augusto, Marina e Sofia Liberato – e os outros 25% para os cinco sobrinhos. A fortuna do apresentador é estimada em R$ 1,4 bilhão, de acordo com o programa Fantástico, da Globo. Portanto, os sobrinhos do comunicador ficaram com cerca de R$ 350 milhões para dividirem entre os 5 – que é cerca de R$ 70 milhões para casa.

Saiba mais sobre quem são os sobrinhos de Gugu Liberato:

De acordo com o site F5, da Folha de S. Paulo, os cinco sobrinhos de Gugu Liberato são: Alexandre Liberato, André Liberato, Amanda Liberato, Rodrigo Caetano e Alice Caetano.

Alexandre Liberato é empresário e filho de Amandio Liberato, irmão mais velho de Gugu. Ele mora no interior de São Paulo e tem uma franquia de beleza. Por sua vez, André Liberato trabalhou no setor comercial dos programas do tio ao longo de sua vida e também é filho de Amandio. A terceira filha de Amandio é Amanda Liberato, que é confeiteira e chef de cozinha.

Os outros dois sobrinhos são os filhos de Aparecida Liberato. Rodrigo Caetano é o mais discreto da família e não possui redes sociais abertas. Alice Caetano já trabalhou com marketin e mora em São Paulo, mas também é discreta.

Família do apresentador Gugu Liberato - Foto: Reprodução

Como foi a morte de Gugu Liberato?

O apresentador Gugu Liberato faleceu no dia 22 de novembro de 2019, aos 60 anos de idade, em um hospital nos Estados Unidos. Ele teve morte encefálica após sofrer uma lesão neurológica em decorrência de um acidente doméstico. Dias antes, ele caiu de uma altura de quatro metros quando estava no sótão da casa da família na Flórida. Ele foi socorrido às pressas, mas não resistiu.

A família autorizou a doação de todos os órgãos dele, que beneficiaram cerca de 50 pessoas. O velório e o sepultamento do corpo de Gugu aconteceram em São Paulo.

