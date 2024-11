Saiba quem ficou com a herança da atriz Ilva Niño. Testamento é aberto

Eterna Mina da novela Roque Santeiro, a atriz Ilva Niño faleceu aos 90 anos e não deixou herdeiros diretos. Saiba quem ficou com a herança

A atriz Ilva Niñofaleceu aos 90 anos de idade em junho de 2024. Agora, o conteúdo do testamento dela se tornou público e revelou para quem ficou a herança da artista.

A estrela não tinha herdeiros diretos – já que seu marido e seu filho já são falecidos. Portanto, de acordo com o Portal Leo Dias, ela decidiu deixar a sua herança para amigos e familiares.

O carro dela ficou para o ator Ivan de Almeida, que era seu amigo próximo. Um apartamento ficou para os irmãos dela e outro imóvel foi dado para um afilhado menor de idade.

Quando Ilva Niño faleceu?

A atriz Ilva Niño faleceu aos 90 anos de idade no dia 12 de junho de 2024. Ela estava internada em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 13 de maio, quando realizou uma cirurgia cardíaca. O corpo dela foi cremado.

A artista foi casada com Luiz Mendonça e teve um filho, Luiz Carlos Niño, mas os dois morreram antes dela.

Quem foi Ilva Niño?

Ilva Niño teve uma longa carreira na TV, com mais de 30 novelas. Ela nasceu em Floresta, Pernambuco, em 15 de novembro de 1933. Ela estudou Artes Cênicas e também fez um curso de teatro com Ariano Suassuna. Ela fez parte do Movimento de Cultura Popular e se mudou para o Rio de Janeiro em 1964.

Na TV, ela se destacou como a personagem Mina na novela Roque Santeiro, de 1985. "Uma pontinha de nada em Roque Santeiro, e a Mina não morreu nunca, até hoje todo mundo grita pela Mina na rua. Foi um grande sucesso, merecidamente um grande sucesso. Dias fez uma parte, depois Aguinaldo Silva pegou a outra parte e continuou o grande sucesso", disse ela ao projeto Memória Globo.

Além disso, ela também atuou em Partido Alto, Bebê a Bordo, Sexo dos Anjos, Pedra Sobre Pedra, Suave Veneno, Terra Nostra, Porto dos Milagres, Alma Gêmea, Sete Pecados, Cordel Encantado, Cheias de Charme e Malhação, entre outros.