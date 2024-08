Saiba quem é a repórter da Globo que foi vítima de intolerância religiosa

Repórter da Globo revela que perdeu seguidores nas redes sociais após revelar qual é a sua religião

A repórter Victória Henrique, da TV Globo, foi vítima de intolerância religiosa. Ela revelou qual é a sua religião nas redes sociais e perdeu vários seguidores que discordaram de sua escolha. Há poucos dias, ela revelou que segue a umbanda e desabafou ao ser vítima de preconceito.

"Perdendo seguidores porque postei vídeo na Umbanda. O que é importante para mim estará aqui nesta rede. Não estou disposta a adoecer por fingir ser quem não sou. A minha liberdade em todos os aspectos é algo inegociável. Se gostou, bacana, se não, faça como eu: resolva as suas questões na terapia", disse ela.

Então, ela destacou suas conquistas na vida profissional. "Fui a primeira pessoa a entrar ao vivo de trança num telejornal do Rio de uma das maiores emissoras deste país. Pautei uma série de veículos, inclusiva na França, com a minha reportagem sobre médicos negros no combate à pandemia. Fiz um TCC [Trabalho de Conclusão de Curso] que a minha orientadora disse que eu estaria correndo risco por ser algo totalmente novo e acabei tirando [nota] 10. Fui responsável por conseguir imagens de câmeras de segurança que ajudaram a soltar um menino do Jacarezinho que tinha sido preso injustamente. Então assim, gente. No dia que número de seguidor for mais importante e eu tiver medo de postar sobre a minha espiritualidade aqui, já posso mudar de nome. Seguimos resistindo. Sempre", afirmou.

Victória Henrique é formada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. Antes de ir para a Globo, ela trabalhou nos jornais Voz das Comunidades e Notícia Preta, e também foi estagiária da Rádio Globo e trabalhou no SBT.

Aos 24 anos, a jovem foi para a Globo em maio de 2023 e faz reportagens no Rio de Janeiro.

