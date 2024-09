Atriz da Globo faria 100 anos hoje; Hilda Rebello foi professora de costura antes da TV

Nesta segunda-feira, 30, Hilda Rebello completaria 100 anos; relembre carreira e morte curiosa

A atriz da Globo, Hilda Rebello completaria 100 anos nesta segunda-feira, 30. A mãe do diretor Jorge Fernando, morreu aos 95 anos, em decorrência de complicações associadas a uma infecção respiratória, dois meses após a morte do filho devido a uma parada cardíaca.

Hilda, que mantinha uma relação muito próxima com Jorge Fernando, no âmbito pessoal e profissional, estaria com sintomas de depressão devido à morte do filho, segundo relatos de familiares na época: "Ela ficou muito triste, acabou abaixando a imunidade e pegou uma infecção. Ela está na unidade intensiva, está lúcida, mas bem fraquinha. Só que mamãe é tão forte que temos esperança de reverter o quadro. Estamos rezando para ser o melhor para ela", contou Maria Rebello à revista Quem quando a atriz ficou internada.

Jorge Fernando e a mãe, Hilda Rebello, em foto nos bastidores da novela Caras e Bocas

Hilda trabalhava como professora de corte e costura, até iniciar carreira no teatro aos 62 anos. Seis anos após fazer parte do curso de atores do Teatro O Tablado, a atriz estreou a peça Uma História de Boto Vermelho, que lhe rendeu, em 1994, uma entrada no Guinness, o Livro dos Recordes, como a mais idosa atriz a estrear em palcos.

Na televisão, a artista esteve em inúmeras produções da Globo como Que Rei Sou Eu?, em 1989, Rainha da Sucata, em 1990, Vamp, em 1991, A Próxima Vítima, em 1995, Chocolate com Pimenta, em 2003, Ti ti ti, em 2010, e outras. Sua última participação em novelas ocorreu em 2016, na trama Haja Coração.