Saiba como será a história do especial de Dia das Crianças da TV Globo

O especial 'Hoje é Dia das Crianças', estrelado por Aisha Jambo, Lua Miranda e Tony Tornado, será exibido na Globo no dia 11 de outubro

No dia 11 de outubro, a TV Globo exibe o especial 'Hoje é Dia das Crianças', jornada musical protagonizada por Balú (Lua Miranda), uma menina que herdou de sua Vó Dina (Zezé Motta) o talento para tirar música de qualquer som.

Com fones de ouvido capazes de transportá-la para lugares onde só a música alcança, Balú encontra em seu Vô Acácio (Tony Tornado) a parceria para essa aventura emocionante. Unindo música e dramaturgia, o especial conta com a participação de grandes estrelas, como Duda Beat, IZA, Jão, Luan Pereira, MC Cabelinho, Nattan, Pedro Sampaio, Péricles e Priscilla.

"'Hoje é Dia das Crianças' é um convite para uma jornada musical e celebração de uma data tão importante do nosso calendário, com grandes artistas da nossa música brasileira renovando grandes sucessos nacionais. E tudo isso costurado por uma história. Esse especial nos faz lembrar que todo mundo é ou já foi criança um dia", diz Celso Bernini, que assina a direção-geral.

Conheça a história

A história se passa no Dia das Crianças, a partir da frustração de Balú, já que uma emergência no hospital onde a mãe, interpretada por Aisha Jambo, trabalha como médica impede que as duas passem a data juntas. No entanto, a chegada de Vô Acácio, com um presente especial, transforma o dia da menina.

Recém-viúvo, o músico entrega para a neta um teclado colorido que construiu para a esposa, com quem formou uma dupla no passado. Contente com a surpresa, Balú se dá conta de que faltam algumas peças no teclado e seu avô decide levá-la ao galpão, onde a menina nunca esteve, e que abriga seus instrumentos e parte de suas memórias – era lá que Vô Acácio se apresentava com Vó Dina, na época que formavam a Duo Paixão.



A busca pelas peças que faltam para o teclado colorido se revela uma jornada especial através do olhar infantil e mágico de Balú. Cenas cotidianas ganham cores e sons que funcionam como um passaporte para o público visitar esse mundo construído pela beleza e alegria da criança. Com direito a hits para todas as idades, os artistas passeiam no especial por diferentes gêneros e ajudam a contar essa história, com clipes musicais que ilustram o universo fantástico da menina.



"Como um convite para uma jornada musical geracional através de grandes hits atemporais da nossa música, contamos com a participação essencial de artistas de diversos gêneros e gerações que transportam o público para um resgate de memórias e emoções. É um programa para toda família. Para todas as idades, afinal todo mundo já foi criança um dia", explica a diretora Belinha Lopes.

Aisha Jambo, Lua Miranda e Tony Tornado - Foto: Globo/Cadu Pilotto

Tony Tornado e Lua Miranda - Foto: Globo/Cadu Pilotto



'Hoje é Dia das Crianças' é uma ideia original de Celso Bernini, Leo Marino, Luma Antunes e Raoni Carneiro; criado por Celso Bernini, Edu Araujo, Luanna Guimarães e Nídia Aranha; escrito por Edu Araujo e Luanna Guimarães; com direção-geral de Celso Bernini e direção de Belinha Lopes; e direção de gênero de Raoni Carneiro. O especial tem previsão de ir ao ar no dia 11 de outubro, após 'Cabocla – Edição Especial'.