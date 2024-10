Daniel: Tudo o que você precisa saber sobre o novo programa dele na Globo

O cantor Daniel mostrará o seu lado apresentador ao comandar um novo programa na telinha da Globo. Saiba todos os detalhes

O cantor Daniel vai mostrar o seu lado apresentador ao comandar o programa Viver Sertanejo, nova atração da Globo. O projeto será exibido nas manhãs de domingo da emissora a partir de dezembro e será gravado na fazenda do artista em Brotas, no interior de São Paulo.

A intenção do programa é levar os telespectadores para dentro do universo sertanejo, com direito a uma boa roda de viola. A atração vai reunir cantores de diferentes gerações da música sertaneja para conversas inesquecíveis e muita música.

“A grande novidade de Viver Sertanejo é exatamente não tentar fazer num auditório um clima de interior, de roça, de fazenda. O programa decidiu ir até esse “Brasil Sertanejo”, mostrar como ele é, ser influenciado por ele, beber na fonte. Nosso estúdio é uma fazenda de verdade. Isso muda tudo”, contou Monica Almeida, Diretora de Gênero Auditório.

Por sua vez, Daniel está empolgado com o novo desafio profissional. "Para mim, é um presente e estou feliz por esse momento. Vai ser maravilhoso, leve, natural. É muito bom fazer parte da vida das pessoas, principalmente num dia tão importante que é o domingo. A gente vai poder falar daquilo que a gente viveu nas nossas infâncias, daquilo que a gente herdou, falar dos nossos pais, da nossa família. Acredito que o público pode esperar a nossa essência. Teremos nesses encontros os bons causos, uma boa prosa, e contaremos um pouquinho sobre a história da nossa música, do estilo que a gente faz e que predomina no Brasil", declarou.

O programa Viver Sertanejo será exibido antes do Esporte Espetacular e após o Globo Rural.

Esposa do cantor Daniel encanta ao combinar look com a filha caçula

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, encantou ao compartilhar um momento especial com sua filha caçula, Olívia, de dois anos. A dançarina postou fotos com a herdeira mais nova e chamou a atenção ao surgir combinando look com ela.

De saia cinza e regata preta, a dupla surgiu conversando e brincando. A mulher do cantor sertanejo falou sobre a filha mais nova de suas três herdeiras com o famoso estar crescendo. Olívia roubou a cena com seus cachinhos.

"Minha nenezinha tá crescendo...", escreveu a esposa do cantor Daniel ao abrir a intimidade e exibir o momento cheio de amor com a bebê. Veja o momento aqui.