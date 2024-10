Rodrigo Lombardi expõe situação desagradável com fã: 'Me subiu de um jeito'

No GNT, o ator Rodrigo Lombardi compartilhou uma situação desagradável que viveu com uma fã durante um jantar em um restaurante

O ator Rodrigo Lombardifoi o convidado desta quarta-feira, 23, no programa Alma de Cozinheira, do GNT, apresentado por Paola Carosella. No episódio, que também contou com a presença de Cláudia Raia, o artista relembrou momentos de sua carreira e compartilhou uma situação desagradável que viveu com uma fã.

Durante um jogo onde convidado faz uma pergunta para o outro, Cláudia disparou para o ator: "Qual a situação que você não respondeu, mas que gostaria e até hoje pensa na resposta que daria?". Rodrigo, então, relembrou do momento em que foi incomodado durante um jantar.

“Teve uma situação em que eu estava num restaurante e tinha acabado de sair de um espetáculo. Uma peça que era muito desgastante. Já era quase 2 horas da manhã, eu estava terminando de jantar e escuto atrás de mim assim: ‘ah não’, eu olhei, disse boa noite, e ela: ‘vais ter que tirar uma foto comigo’”, iniciou Lombardi.

Em seguida, o ator contou como reagiu. : “Cinco minutinhos, que só vou acabar de comer e já falo com você”, falou. “Mas o meu carro está aí fora esperando”, reclamou a fã. “Aquilo me subiu de um jeito, e eu falei assim: ‘então eu vou só terminar’. Ela falou: ‘não vais tirar?’. ‘Depois que eu terminar’. Ela falou ‘ok’ e foi embora”, completou o ator.

“A partir daí, todo post que eu colocava nas minhas redes sociais, tinha um comentário dela assim: ‘morto de fome filho da piii’, isso durante uns 3 meses. Aí as pessoas que me seguem fagocitaram ela e ela sumiu. Mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, queria falar tanta coisa pra essa mulher", encerrou.

Veja como foi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Leia também: Em dia de golfe com Marcos Pasquim, Tadeu Schmidt e Rodrigo Lombardi surgem combinando looks