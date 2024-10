Em dia de golfe com Marcos Pasquim, Tadeu Schmidt e Rodrigo Lombardi surgem combinando looks

Na companhia de Marcos Pasquim, Tadeu Schmidt e Rodrigo Lombardi combinaram os looks para curtir partida de golfe; veja as fotos

Nesta terça-feira, 8, Tadeu Schmidt, Rodrigo Lombardi e Marcos Pasquim aproveitaram o dia ensolarado para jogar uma partida de golfe. O trio de artistas se reuniu em um clube na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e o que chamou a atenção foram os looks combinando de Schmidt e Lombardi.

Nos registros, o apresentador do Big Brother Brasil e o intérprete de Molina em Mania de Você vestiam uma camisa polo azul, calças claras, um boné branco e tênis brancos. Já Pasquim, optou por uma polo branca, uma calça na cor azul e um tênis escuro.

Confira as fotos na galeria abaixo:

Tadeu Schmidt se surpreende com momento em família

O apresentador Tadeu Schmidt usou suas redes sociais no último dia 24, para compartilhar um momento raro em família. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma foto que sua família aparece reunida e disse estar surpreso com o momento.

Na imagem, ele aparece ao lado de sua esposa, Ana Cristina Schmidt, das filhas, Valentina e Laura, e do animal de estimação da família. "Aconteceu! Pela primeira vez! Hoje, me surpreendi com a família toda reunida, de bobeira, no fim do dia, e disse: “Que legal! Nós quatro juntos!” Aí, parei, pensei e corrigi: “Nós quatro, não. Nós CINCO!” Birdie Schmidt transformou nosso quarteto num quinteto", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram o momento. "A caçulinha da família. E deve ser muito paparicada, vai ser mimadíssima. Quem não mimaria com essa carinha linda dela", escreveu uma. "Que lindo. Aproveitem os melhores dias da vida da família!!’ O maior amor da vida!", escreveu outra. "Gente não dou conta!! Já era fã, mas agora com essa lindeza, titia não pode deixar de comentar que é muita fofura reunida!!", disse uma terceira.