O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais para comemorar a agenda cheia e brincou sobre achar que teria um "ano sabático" após deixar a Record

Nesta sexta-feira, 21, Rodrigo Faro usou as redes sociais para compartilhar um desabafo bem-humorado sobre sua rotina intensa. O apresentador, que acreditava que teria um ano sabático após deixar a Record, revelou que, na verdade, tem recebido diversas oportunidades de trabalho e segue envolvido em novos projetos.

“Tava pensando em uma coisa aqui. Saí da Record e achei que o ano de 2025 ia ser um ano sabático, para descansar. Acordar de manhã e pensar: ‘O que vou fazer hoje?’ Doce ilusão. Desde que voltei de férias, eu trabalhei todos os dias. É campanha, é ‘Dança Gatinho’, é trabalho, é reunião, é evento", iniciou o apresentador.

"Mas não podemos reclamar, temos que agradecer e continuar trabalhando, continuar fazendo o melhor, correndo atrás e com a certeza de que o melhor está reservado no tempo de Deus, na hora certa”, celebrou Rodrigo, que ainda brincou: "Mas eu achei que ia descansar, tinha certeza que eu ia descansar, mas não está rolando não".

Vale lembrar que o apresentador anunciou sua saída da Record em dezembro de 2024, encerrando um ciclo de 16 anos na emissora. A decisão de não renovar o contrato foi tomada em comum acordo.

Rodrigo Faro revela promessa que fez a Vera Viel

O apresentador Rodrigo Faro venceu Luciana Gimenez na estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, no último domingo, 9. Contudo, ao que parece, o apresentador precisou quebrar uma promessa feita à esposa, a modelo Vera Viel.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais na quinta-feira, 13, o vencedor da batalha aparece ao lado da esposa e fala sobre sua volta à TV Globo após 17 anos. "Amor, você vai voltar pra Globo depois de 17 anos, você vai se comportar, né? Promete, vai se comportar direitinho, quero só ver",pediu a modelo, que se apresentou ao lado do marido dublando Um Mundo Ideal, de Alladin.

"Vou me comportar, vou me comportar. Vou, tá", garantiu Rodrigo Faro. Em seguida, o vídeo mostra o momento em que Rodrigo rasga suas roupas no palco do Domingão e surge usando o collant preto que Beyoncé usa no clipe de Single Ladies. "Eu tinha prometido pra Vera Viel que eu iria me comportar nessa volta a TV Globo depois de 17 anos", brincou o comunicador na legenda.

