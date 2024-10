Anitta decide não sair de Miami durante furacão e explica sua decisão

Um furacão vai atingir o estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a cantora Anitta contou que ficará em Miami, que é uma das cidades da região

A cantora Anitta está em Miami, na Flórida, nesta semana e resolveu ficar por lá durante o Furacão Milton, que vai atingir o estado em breve. Por meio das redes sociais, ela contou que não vai viajar para fugir da tempestade e explicou a sua decisão publicamente.

Por meio das redes sociais, Anitta contou que a cidade de Miami não será uma das mais afetadas, já que a tempestade vai chegar mais fraca na região. Por isso, ela resolveu permanecer em seu lar.

"Bom dia a todos os meus amigos que estão extremamente preocupados. Eu estou em Miami, o furacão passa por Tampa, é próximo, e o furacão, realmente, é bem perigoso, é um furacão de nível 5. Mas aqui em Miami, o que a gente vai sentir é um nível 1. Uma tempestade, um pouco de inundação, mas nenhum risco de vida", disse ela.

E completou: "Hoje eu acordei com meu celular bombardeando de mensagens de amigos e familiares preocupados. Tá tudo bem, está até sol, dizem que está ventando e chega a tarde, não sei. Mas vida normal, estou indo para a academia. Realmente, os supermercados estão vazios, as pessoas pegaram tudo, água, comida, não tem mais nada. Mas acho que porque as pessoas ficam em um desespero, medo. Mas, cientificamente falando, meteorologicamente falando, o que dizem os cientistas é que aqui em Miami não tem um furacão de fato".

Por fim, a cantora afirmou: "Vamos ter resquícios disso, tempestade, chuva, vento. O que a galera esvazia, de supermercados, é uma prevenção ou desespero mesmo. Porque na televisão fica o tempo inteiro falando só disso, e acaba apavorando um pouco o cidadão. [As notícias] são importantes no lugar que vai ter o furacão, mas aqui em Miami é isso, só uma prevenção".

O novo namorado de Anitta

A cantora Anitta está namorando! No dia 25 de setembro, ela assumiu o namoro com o jogador de futebol Vinicius Souza durante um desfile de moda em Paris, na França.

Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto deixavam o evento de mãos dadas. Ela usava um vestido de alta costura preto e ele combinou o look com ela ao usar um traje todo preto. Inclusive, os dois apareceram com óculos escuros.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, o namoro de Anitta e Vinicius começou há três meses e é algo sério, mas eles só assumiram publicamente agora.