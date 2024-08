Renata Vasconcellos surge com look simples ao fazer compras

Âncora do 'Jornal Nacional, Renata Vasconcellos surge com look básico ao fazer compras no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro

A apresentadora Renata Vasconcellos foi flagrada na manhã desta sexta-feira, 02, fazendo compras no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Discreta com sua vida pessoal, a âncora do Jornal Nacional foi fotografada no momento da intimidade.

Usando um look simples e básico para comprar alguns itens, a comunicadora global foi vista de óculos escuros. De camiseta branca, calça preta e tênis confortável, Renata Vasconcellos circulou com uma bolsa transversal.

É bom lembrar que a famosa tem um irmã gêmea idêntica, Lanza Mazza. Ao aparecerem juntas, as duas sempre causam confusão entre os internautas. Casada atualmente com Miguel Athayde, ela tem dois filhos, Antonio e Miguel, do relacionamento anterior da jornalista.

Veja as fotos de Renata Vasconcellos no Leblon:

Fotos Dan Delmiro / Agnews

Quem é Lanza Mazza? Saiba tudo sobre a irmã gêmea de Renata Vasconcellos

Lanza Mazza é estilista e também coordenadora de estilo em uma marca do Rio de Janeiro. E é formada pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ela tem 51 anos de idade e é mãe de Manu e Mari Mazza. Ela é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece publicamente. Suas raras aparições são sempre ao lado da irmã gêmea, Renata Vasconcellos.

Lanza e Renata são gêmeas univitelinas, ou seja, gêmeas idênticas. “Essa confusão é inevitável [sobre saber quem é quem]. Estamos acostumadas. Fomos modelos na adolescência e a indústria fashion usava muito a nossa semelhança para nos promover. Mas éramos realmente iguais na infância. Era uma loucura”, contou Lanza ao jornal O Globo.

Saiba quem é o marido de Renata Vasconcellos:

Recentemente, a jornalista Renata Vasconcellos fez uma rara aparição em público com o marido e os fãs ficaram curiosos para saber mais detalhes. O marido da apresentadora é Miguel Athayde, que tem 50 anos e também é jornalista. Ele é diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018 e também já trabalhou na Globo, além de ser filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais.

Miguel e Renata chegaram a trabalhar juntos nos bastidores da área de jornalismo da emissora entre 2014 e 2018. Os dois estão juntos desde 2011 e se casaram em 2014 em uma cerimônia íntima e apenas com a presença da família, informou o site UOL. Eles não tiveram filhos juntos. Porém, ele tem um filho de um relacionamento anterior. Veja fotos deles aqui.