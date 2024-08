Renata Sorrah comenta o sucesso do meme 'Nazaré Confusa'

Renata Sorrah comentou o sucesso do meme 'Nazaré Confusa' mesmo tendo se passado 20 anos da exibição de Senhora do Destino

A novela Senhora do Destino foi exibida pela Rede Globo há 20 anos, mas até hoje faz muito sucesso, principalmente pelos memes. Um dos memes mais famosos é o da Nazeré Confusa. A vilã Nazaré Tedesco foi interpretada pela atriz Renata Sorrah e deixou muitos memes divertidos.

Internautas pegaram uma cena de Nazaré em que ela aparece com uma expressão confusa e colocaram fórmulas matemáticas na imagem. Em entrevista para a Veja, a atriz comentou que o meme é sucesso até fora do Brasil.

“Meu sobrinho, que mora em Nova York, conta para as pessoas que a tia é a Math Lady, e todos ficam loucos", disse ela.

A famosa também relembrou quando passou por um bar e foi reconhecida por um grupo de jovens como a "mulher do meme". "Ouvi: ‘Olha lá, aquela mulher do meme’. A gente ralando, fazendo teatro, exaustos… para virar ‘a mulher do meme'", disse ela, aos risos.

Por fim, Renata comentou sobre o grande sucesso da vilã até os dias de hoje. “Gostava muito de interpretar a Nazaré. Ela era uma vilã muito engraçada. Senhora do Destino era uma novela muito boa, e os memes a mantiveram relevante”, afirmou.

A Nazaré confusa não é só uma cena, é um pedaço da história! 😂 #SenhoraDoDestinoNoVIVApic.twitter.com/STmEcrBio6 — VIVA (@canalviva) October 27, 2023

Homenagem

Discreta, Renata Sorrah surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um clique da filha, Mariana Sochaczewski Simões. A jovem, fruto de seu relacionamento com o diretor Marcos Paulo (1951-2012), completou mais um ano de vida.

Para comemorar a data especial, a atriz publicou no feed do Instagram uma foto em que a aniversariante aparece toda sorridente e escreveu uma bela mensagem para a herdeira. "Sim, existem pessoas maravilhosas! Feliz aniversário, filha querida! Te amo", disse a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da atriz deixaram mensagens de felicitações para Mariana. "Parabéns, linda e maravilhosa filha", disse a atriz Drica Moraes. "Linda, felicidades", desejou a atriz Beth Goulart. "Feliz aniversário, Mariana!!! Muita saúde, paz, amor, alegria, respeito, carinho e bençãos!!!!", falou uma seguidora.