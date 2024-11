Recém-casada, Márcia Dantas assume novo programa no SBT

Depois de apresentar o Tá na Hora com Marcão do Povo, Márcia Dantas é transferida para outra atração do SBT. Saiba qual

A apresentadora Márcia Dantas foi transferida para outro programa do SBT. Depois de apresentar a atração Tá na Hora com Marcão do Povo nas noites da emissora, ela vai ser vista na telinha durante as manhãs.

Nesta quinta-feira, 14, o SBT confirmou que Márcia Dantas é a nova apresentadora do Chega Mais Notícias, que era ancorado por Michelle Barros. A partir de segunda-feira, 18, Dantas assume a atração das 11h às 13h30.

Enquanto isso, Michelle permanece no programa Chega Mais, das 9h às 11h, com Paulo Mathias e Regina Volpato.

Vale lembrar que a mudança na carreira de Márcia Dantas aconteceu poucas semanas após ela se casar. A apresentadora oficializou sua união com o editor-chefe Rafael Bianco, do Chega Mais.

Relembre como foi a cerimônia religiosa do casamento de Márcia Dantas

A apresentadora Márcia Dantas, do programa Tá na Hora, do SBT, celebrou o seu casamento com o editor-chefe Rafael Bianco, do Chega Mais, em uma festa luxuosa no interior de São Paulo. Os noivos receberam seus amigos e familiares em uma casa de eventos em Araçoiaba da Serra na noite de 26 de outubro para uma comemoração repleta de alegria e romantismo.

Os noivos escolheram looks clássicos para o grande dia. Ela usou um vestido de noiva longo e bordado, com decote ombro a ombro e buquê de flores brancas. O modelito foi criado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo apostou em um terno azul marinho com uma flor branca na lapela.

A decoração do local da cerimônia e da festa contou com flores brancas e alguns detalhes de flores coloridas. Como lembrancinha do casamento, os noivos entregaram velas personalizadas.

Fotos: @weddingstudiobrasil