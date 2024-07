Ratinho fala sobre separação de Yuri Lima e Iza: "Não traiu"

O apresentador Ratinho falou sobre o fim do relacionamento da cantora Iza, que revelou ter sido traída pelo namorado, o jogador de futebol Yuri Lima

O apresentador Ratinho falou sobre o fim do relacionamento da cantora Iza, que revelou ter sido traída pelo namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. Durante seu programa no SBT nesta segunda-feira, 15, ele saiu em defesa do atleta e disse que mensagem não configura traição.

“A suposta amante foi em um programa e falou que não teve nada. Nunca teve relação com o cara. Ele não traiu ninguém. Mensagem não quer dizer nada. Não houve o coito, não houve a relação”, disse Ratinho, que gerou revolta na plateia.

Nas redes sociais, os internautas também repercurtiram a fala do artista. "Ratinho tá errado. Eu não ia gostar se eu tivesse uma namorada e pegasse mensagens íntimas da minha namorada para outro", opinou um. "Só queria ver ele falando o mesmo se pegasse a esposa dele trocasse mensagens com outro homem…", opinou outro.

"Esta fazendo isso pra ter audiência...pega o celular da senhora ratinho com esse tipo de mensagem que vai ver como dói e como a Iza deve ter se sentindo. Traição começa na intenção e ponto", escreveu mais uma.

Veja o vídeo:

Cesar Filho fala da traição de IZA e faz desabafo pessoal

Quem também comentou o fim do relacionamento de Iza no SBT foi o jornalista Cesar Filho. Durante o SBT Brasil , o apresentador mandou um recado para a cantora. “Quero deixar aqui toda a nossa solidariedade à cantora Iza. Que ela tenha uma gestação tranquila, como merece, que o bebê venha com saúde e traga muitas bênçãos na vida dela”.

E fez um desabafo: “Iza, deixa eu te contar um detalhe da minha vida: minha mãe separou do meu pai quando estava grávida de mim de oito meses. Minha mãe criou e educou os três filhos absolutamente sozinha. Todos nós, meus irmãos e eu, só trouxemos alegrias para minha mãe. Que seja assim na sua vida também", desejou.