Rafa Kalimann rebate críticas sobre atuação: 'Não aceito que desvalidem'

A atriz Rafa Kalimann fez um novo desabafo a respeito da onda de críticas que recebe desde que atuou na novela 'Família É Tudo'

A atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann falou novamente a respeito das críticas que recebe desde que decidiu seguir carreira nas telinhas. Após uma participação na série 'Rensga Hits!', da Globoplay, a ex-participante do BBB 20 deu vida à vilã Jéssica na novela 'Família É Tudo', exibida em 2024.

Ao longo do folhetim da TV Globo, Rafa se pronunciou algumas vezes a respeito de ataques direcionados a sua atuação. Agora, em entrevista ao programa 'Na Palma da Mari', da CNN Brasil, ela ressaltou seu comprometimento com a carreira de atriz e lamentou a onda de críticas que ainda precisa lidar.

"Eu acho que é legítimo esse questionamento das pessoas. Eu entendo meu privilégio de ter saído com o Big Brother [Brasil 20] com a exposição, então eu conquistei esse espaço e o público que está me acompanhando. Mas eu respeito tanto esse ofício e abracei tanto essa oportunidade, com tanta disciplina, com tanto amor, que eu não aceito que desvalidem [meus méritos] e isso tem que ser levado em consideração", declarou ela.

"Uma coisa é se eu estivesse ali por pura vaidade, fazendo isso por qualquer outro estímulo que não fosse a vontade de fazer e realizar o trabalho. Por isso meus colegas me defenderam tanto. Eles viram essa dedicação, disciplina, amor, estudo e respeito que tenho pelo ofício. Eu sou atriz e mereço estar aqui, por muito mérito e estudo", completou Rafa Kalimann.

Nattan divide foto romântica com Rafa Kalimann

O cantor Nattan e a namorada, Rafa Kalimann, aproveitaram o início de 2025 para curtir alguns dias de descanso. O casal, que assumiu publicamente a relação no fim do ano passado, desembarcou recentemente em Lisboa, Portugal, e compartilhou nas redes sociais registros inéditos da primeira viagem internacional dos dois.

Na última quarta-feira, 8, por meio dos stories no Instagram, Nattan publicou uma foto romântica com Rafa, registrada durante um passeio do casal por locais turísticos. Esbanjando paixão, os famosos foram fotografados aos beijos de frente a vista da cidade; confira detalhes!

