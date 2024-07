Rafa Kalimann desabafa sobre críticas: 'Não é uma prática normal'

Rafa Kalimann desabafou sobre as inúmeras críticas que recebe por sua atuação em Família É Tudo, da Rede Globo, em que ela interpreta Jéssica

Atualmente, Rafa Kalimann está em um ótimo momento profissional. A atriz interpreta a vilã Jéssica em Família É Tudo, novela exibida pela Rede Globo. Antes a personagem sairia no meio do trama, mas agora ficará até final.

Em uma entrevista para o Gshow, a famosa comentou um pouco sobre sua personagem. "Está sendo uma delícia, a rotina de gravação é atípica, me divirto muito, parece que as horas passam até mais rápido lá dentro. Estou vivendo essa experiência com muito carinho, sonhei tanto com isso, estou tentando aproveitar o máximo. Fiquei muito feliz de continuar porque é um ótimo retorno, ver o que o público do sofá está falando, buscando. A Jéssica está sendo bem aceita no sentido de amar odiá-la, as pessoas estão sentindo raiva dela e isso é um ótimo sinal. A Jéssica ensina o que não ser, né? Como personalidade, é que ambição sem limite não leva a lugar nenhum, não traz felicidade. A Jéssica não sai do lugar, vive em um looping de ira e de inveja o tempo todo", afirmou.

A atriz ainda revelou que foi muito acolhida pelo elenco da trama. "A gente está indo para sete meses de gravação, todos os dias com aquelas pessoas, então vai virando uma família, a gente troca tudo. O Rafael Logan é um grande parceiro, converso muito com ele, uma pessoa que foi indicada ao Emmy duas vezes, ele faz um trabalho incrível. Todo mundo agrega um pouco para todo mundo. Eu questiono muito, não tenho muito problema em perguntar, pedir opinião, em saber mais das pessoas que tem mais experiência que eu. Essa galera faz jus ao nome da novela, se tornou uma grande família. Tudo isso foi possível enxergar em uma defesa que eles fizeram quando saiu uma matéria mentirosa sobre mim e juntou todo o elenco para me defender e desmentir, foi um abraço que recebi de todos eles".

Críticas

Rafa também comentou sobre as críticas que recebe por sua atuação. "Não gosto de falar que lido bem, nem que me acostuma porque é naturalizar uma coisa que não tem que ser naturalizada. As pessoas precisam entender o peso das críticas e a necessidade que tem de desmerecer e desvalidar o trabalho do outro. Não pode ser colocado como uma prática normal. Sempre abro comentários porque gosto de ver, mas pode ser um vídeo fofo de um cachorro que sempre tem alguém consegue encontrar algo para criticar", disse.

No entanto, a famosa contou que prefere ouvir as opiniões de quem realmente acompanha a novela. "Em relação à novela, sabia desde o começo que o que deveria prevalecer para mim é a opinião do público do sofá, que é o ouvido pela pesquisa de fato, além dos diretores e autores que sabem o que está acontecendo no set e das intenções da personagem, do que um público que vê frames na internet e que quer criticar porque é um hype. Estou mais ligada e mais apegada na opinião dessas pessoas que acompanham a novela, de quem está ali todos os dias assistindo, do que um público da internet que está em massa criticando a tudo e a todos".

Exposição e relacionamento

Rafa Kalimann ganhou fama na internet, mas comentou que tem sentido menos vontade de expor a sua vida. "Vim da internet em 2013/14, fui amadurecendo aos poucos, a carreira vai evoluindo, não tenho mais o mesmo tempo que tinha para a internet, meu foco é minha carreira como atriz, que demanda de mim muito tempo, disponibilidade e estudo. A internet demanda muito trabalho e dedicação. Influenciadora é uma carreira que tenho muito carinho, sou muito grata a esse público, vou continuar sendo presente, mas fui tirando um pouco dessa exposição, fui me blindando mais de possíveis coisas que possam me machucar em relação a minha vida pessoal".

Para finalizar, ela encheu o namorado Allan Souza Lima. "Ele é fofo, parceiro, amigo, somos muito amigos. Acho que a coisa mais linda de uma relação é você ter cumplicidade, troca, a gente é muito aberto um com outro, me sinto muito confortável com o Allan. A gente vai da bagaceira a espiritualidade e conversas profundas, a troca de experiências de carreira. Ele soma muito na minha vida, somo muito na vida dele. Ele é muito parceiro, paciente, vai em tudo, compra minhas loucuras", afirmou.