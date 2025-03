Carlos Alberto de Nóbrega chega aos 89 anos com mesmo programa no ar desde 1987

Grande nome da televisão brasileira, Carlos Alberto de Nóbrega comanda o humorístico A Praça É Nossa há 38 anos, desde 1987

No dia 12 de março, o humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbregachega aos 89 anos. Filho do também humorista Manuel de Nóbrega (1913-1976), o artista é um dos grandes nomes do entretenimento televisivo no Brasil e está com o mesmo programa no ar desde 1987.

Herdeiro do humor

Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Alberto de Nóbrega não durou muito na profissão. Filho de humorista, o artista herdou a comédia e talento para as artes do pai, ingressando no meio artístico ainda jovem.

A estreia foi na rádio, em 1954, como roteirista do quadro de humor Programa Manuel de Nóbrega, na Rádio Nacional, em São Paulo. Dois anos depois, Carlos Alberto passou a escrever para a televisão, no programa Zilomag Show, na TV Paulista.

Durante os primeiros anos da carreira, ele conseguiu mesclar a escrita com a atuação, e chegou a participar de projetos com o pai. Antes de chegar ao SBT, emissora que o recebeu em 1987, o artista trabalhou em rivais, como Globo e TV Tupi, escrevendo para o programa Os Trapalhões.

Há 38 anos na mesma emissora

Com a chegada no SBT, Carlos Alberto rapidamento criou seu programa de maior sucesso, o humorístico A Praça É Nossa, que está no ar há 38 anos, desde 1987. Com uma proposta que, na época, foi inovadora para a televisão brasileira, o programa segue como uma das marcas da emissora e não tem previsão para ser encerrado.

Mesmo aos 89 anos, o artista também não fala sobre aposentadoria. Hoje, Carlos Albertos é dono de um dos bordões mais marcantes da noite do SBT, o encerramento do A Praça É Nossa: "Ah, que pena! Por hoje é só, pessoal, mas quinta-feira que vem estaremos de volta novamente. Eu aqui no meu velho e querido banco, e vocês aí em todo o Brasil, porque… A Praça é Nossa!Ela é muito nossa, tchau, pessoal!".

No dia 26 de fevereiro, o apresentador foi internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com uma virose para receber cuidados médicos. Com isso, o SBT cancelou as gravações do programa A Praça É Nossadaquela semana.

