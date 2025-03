Após sete anos, a atriz Giovanna Lancellotti volta às novelas como Kami em 'Dona de Mim', nova trama da TV Globo; confira os detalhes

Giovanna Lancellotti está de volta às novelas! Aos 31 anos, a atriz retorna às telinhas após sete anos . Ela fará parte do elenco de Dona de Mim, próxima novela das 19h da TV Globo, onde interpretará Kami, uma mãe solo.

"Ela é uma mulher guerreira, determinada e que não se abate. Mesmo com todas as dificuldades da vida, ela tem uma alegria que é dela, ninguém tira. Tem uma energia é cativante e está sempre equilibrando o trabalho, a maternidade e a vida afetiva", contou Lancellotti à imprensa.

Após viver diversos papéis juvenis em novelas, Giovanna agora assume, pela primeira vez, o desafio de interpretar uma mãe na ficção. "Ela é mãe solo, criou o filho sozinha desde que o pai dele foi preso. É uma mãe que quer o melhor para o filho e corre atrás para que não falte nada para ele. Ela nutre um sentimento pelo Ryan, personagem do L7nnon, mas a confiança que ela tinha nele não existe mais", detalhou.

"Ela é frustrada em relação ao Ryan. Ela o culpa pela vida que ela tem hoje. Ela o culpa por ser mãe solo, por ter abdicado de muitas coisas da vida dela para cuidar do filho sozinha e não ter a ajuda paterna dele. Acaba que o 'pesado' ficou todo para ela. Ela o culpa por todas as coisas que abdicou. Ela tem uma mistura de saudade, de uma relação mal resolvida porque ele foi preso durante esse relacionamento, e um rancor. Existe uma frustração.", acrescentou.

Ainda durante o bate-papo, a atriz detalhou como foi o convite para integrar o elenco da trama. "Eu tinha encontrado a Rosane (Svartman, autora) em um evento. Conversamos, eu falei que gostava muito do trabalho dela. Algum tempo depois surgiu a oportunidade na novela. Eu fiquei muito animada quando soube como era a Kami, como era a história. Fiquei bastante feliz. Eu estou muito apaixonada por esse trabalho. Fiquei alguns anos longe das novelas, fazendo cinema e série, mas eu amo essa linguagem. Queria muito que a minha volta fosse com um trabalho especial, com uma personagem especial, e fui presenteada pelo universo. Allan (Fiterman, diretor) é um grande parceiro, atento e que troca com o elenco dele. A Rosane é dona de um texto impecável. Eu já era fã e estou ainda mais. A cada nova cena, eu me surpreendo. Muito feliz de estar nesse projeto com eles.", celebrou

"Estou ansiosa e muito na animada para ver na telinha o que estamos fazendo. Novela exige muita dedicação e entrega. E é claro que queremos que o público se entregue a nossa história assim como nós estamos fazendo todos os dias no set de gravação. É uma novela emocionante, com um toque de humor e romance. Aquela novela que a gente vicia e quer que venha logo o próximo capítulo, sabe? Dona de Mim tem uma história empolgante e uma bela mensagem para o público.", finalizou Giovanna Lancellotti.

Giovanna Lancellotti como Kami em 'Dona de Mim'. Foto: Manoella Mello/TV Globo

Vitória da Beija-Flor

Na quarta-feira, 5, Giovanna Lancellotti viveu um dia de muitas emoções ao acompanhar a apuração dos votos do Carnaval do Rio de Janeiro. A atriz não conseguiu segurar a emoção ao ver a Beija-Flor conquistar seu 15º título, após uma disputa acirrada contra a Grande Rio, vencendo por apenas um décimo de diferença. Veja as fotos!

