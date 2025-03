Bárbara Coelho confirma saída da Globo: ‘Comunicado importante’

Bárbara Coelho deixa o comando do Esporte Espetacular, da Globo, ao sair da emissora depois de 12 anos de trabalho

A apresentadora Bárbara Coelho está fora da Globo. Depois de rumores, ela surgiu na internet para confirmar o fim do contrato com a emissora. Nos últimos anos, ela apresentou o programa Esporte Espetacular nas manhãs de domingo. Antes disso, ela fez parte do time de talentos do canal esportivo SporTV.

Em um vídeo nas redes sociais, Coelho surgiu sorridente e feliz com sua decisão. Ela disse que conquistou sonhos na Globo e que ainda quer realizar muitas coisas profissionalmente a partir de agora.

"Tenho um comunicado importante para fazer. Depois de quase doze anos, eu estou deixando a TV Globo. Cheguei uma menina em 2013, apresentando o Tá Na Área, menina mesmo. Passei por tudo quanto é programa do SporTV. Eu brinco que eu zerei o game por lá. Fiz de tudo um pouco. Em 2018, eu comecei a apresentar o Esporte Espetacular no fim do ano, logo após a saída da Fernanda Gentil, e foram quase 7 anos de programa. O programa que fazia parte da minha vida, entrava na minha casa todos os domingos, passou a ser minha casa. E nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que eu me tornaria a apresentadora do principal programa de esportes desse país na maior emissora do país. Nunca poderia imaginar, sinceramente", disse ela.

E completou: "Eu sonhava com um bando de coisa, mas não achei que era para mim. Fui muito realizada profissionalmente dentro da empresa. Eu entrevistei Serena Willians, Ronaldo Fenômeno, eu fiz quatro Copas do Mundo, incluindo a feminina lá na Austrália, do outro lado do mundo, eu estive lá. Fiz três Olimpíadas, entrevistei muita gente, eu vi a história do esporte brasileiro de pertinho. Eu contei pro Brasil a história do esporte brasileiro".

Por fim, ela falou sobre o futuro: "Vou seguir sonhando, tem muita coisa para realizar daqui pra frente. Eu sou intensa, modéstia à parte, dedicada, gosto de desafios e estou pronta para os próximos. Quero convidar vocês a seguirem aqui comigo. Fiz grandes amigos na empresa, fiz grandes amigos aqui, e acho que a gente vai seguir falando de esporte do jeito que a gente gosta de fazer, com alegria, leveza, amor, e eu sei que vocês amam também. Então a gente vai seguir juntinho. Em breve, novidades".

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Coelho (@barbarapcoelho)

Leia também: Bárbara Coelho rompe barreiras e se transforma em referência no jornalismo esportivo e na TV