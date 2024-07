Quem é Kaio Perroni? Conheça o novo milionário vencedor de 'A Grande Conquista 2'

Kaio Perroni é o grande campeão do reality show ‘A Grande Conquista 2’ e leva prêmio milionário para casa; conheça o vencedor!

Na última quinta-feira, 18, Kaio Perroni se consagrou como o grande campeão do reality show 'A Grande Conquista 2' da Record. Após quase três meses de confinamento, o oficial do exército se destacou entre os 100 participantes anônimos e conseguiu superar até mesmo celebridades que participaram do programa, garantindo o prêmio milionário.

Com 51,8% dos votos, Kaio desbancou os demais competidores e se provou como o favorito do público para levar o prêmio de R$ 1 milhão no programa comandado pela jornalista Rachel Sherazade. Ele superou os outros finalistas João Hadad, que ganhou 35,19% dos votos, Rambo, também com 35,19%, e Fernando Sampaio, com apenas 3,45%.

No programa, Kaio também superou diversas zonas de risco, garantiu sua vaga na mansão e chegou a ser o líder em algumas ocasiões. Ao longo da sua trajetória, ele enfrentou atritos e discussões com João Hadad, Guipa, MC Mari e Liziane Gutierrez, mas conseguiu superar as brigas e se tornou o favorito para ser o campeão da segunda edição do reality.

Quem é Kaio Perroni?

Aos 24 anos, Kaio conquista seu primeiro milhão através do reality show, mas já tem diversas outras conquistas em sua vida pessoal. Oficial tenente após ingressar no exército, ele também acumulou medalhas em competições de muay thai. Além disso, o paulista era conhecido nos bastidores da emissora por ser amigo próximo e também assessor de Lucas Souza.

No ano passado, o militar chegou a passar o natal ao lado de Lucas e de sua então namorada, Jaquelline Grohalski, campeã do reality rural do canal, 'A Fazenda' e dividiu fotos ao lado deles em suas redes sociais. Por isso, Kaio recebeu um apoio especial do famoso, que pediu votos nas redes sociais para ajudar um de seus melhores amigos a vencer o reality.

'A Grande Conquista 2' rendeu casal:

