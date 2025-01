Tony Ramos revela o que mais o fascina no The Masked Singer Brasil

Jurado do The Masked Singer Brasil, da Globo, Tony Ramos revela qual é a sua tática para descobrir os mascarados e fala de sua relação com o programa

O ator Tony Ramos tem uma longa carreira na teledramaturgia brasileira e vive uma experiência inédita ao ser jurado do The Masked Singer Brasil, da Globo. Em entrevista exclusiva, ele contou sobre a alegria de participar de uma atração de sucesso e em uma data especial para a emissora de TV.

O astro contou que o que mais o fascinou no convite para integrar o time do The Masked Singer foi o fato da temporada ser uma homenagem para as novelas da Globo na celebração dos 60 anos do canal. "Eu já conhecia o formato, claro, já tinha visto várias vezes. Já conhecia a dinâmica, o ineditismo; já tinha visto o game, o show, a adivinhação. Tudo isso acho muito interessante, mas o que mais me fascina são os personagens da teledramaturgia da TV Globo em pleno aniversário de 60 anos da emissora. Isso para mim é algo decisivo na minha participação. Achei interessante eu que tanta coisa fiz na empresa, até apresentar programas, participar do ‘The Masked Singer’. É algo novo para mim, como vem sendo", disse ele.

Inclusive, ele comentou sobre já conhecer o clima familiar da atração antes de integrar o time de jurados. "É um programa de domingo, então quantas vezes eu vi minha família assistindo; a TV ligada ali na sala. E por mais que fosse domingo e eu estivesse batendo papo, jogando conversa fora ou tomando sol, essas coisas que fazemos aos domingos com a família, vi minha nora assistindo muitas, ou a minha sogra, e a minha curiosidade sempre foi despertada. ‘Peraí, deixa eu ver se adivinho!’, sabe? Essas coisas", afirmou.

E falando em adivinhar os mascarados, Tony Ramos tem sua tática. "Minha única tática é prestar atenção ao timbre vocal quando cantam, e tento por ali descobrir alguma coisa, e obviamente nas dicas embutidas nas pré-entrevistas de cada participante; aquele papo com a Kenya e com a Eliana, antes de começarem a cantar. Mas precisa tomar cuidado, porque além de dicas podem vir algumas pegadinhas", declarou.

Além disso, o ator destacou a diversidade de artistas no palco do The Masked Singer Brasil e o que o público pode esperar até o final da temporada. "É a boa vontade, a vontade de fazer o melhor possível, e muito humor também, graças à presença da Tata Werneck, também de Sabrina Sato. Vamos ter muito humor espontâneo, e mais ainda o conhecimento da música, do samba, do pagode, que o Belo tem como cantor profissional. Com os demais jurados, formou-se ali na mesa a união de uma família nova, um ótimo papo, e evidentemente com apresentação da Eliana, que é muito segura, que está muito acostumada a apresentar programas de auditório, e Kenya, que domina muito bem as entrevistas com a plateia. Isso tudo é fascinante; é uma experiência, para mim, muito nova e estimulante", declarou.

O The Masked Singer Brasil exibirá o terceiro episódio no próximo domingo, 26 de janeiro, e vai apresentar o último grupo de mascarados: Dona Lurdes de ‘Amor de Mãe’, Catarina e Petrucchio de ‘O Cravo e a Rosa’, Jesuíno de ‘Cordel Encantado’, Juma de ‘Pantanal’, Nazaré Tedesco de ‘Senhora do Destino’ e Penha de ‘Cheias de Charme’.

Belo, Kenya, Eliana, Tony Ramos, Sabrina Sato e Tata Werneck - Foto: Globo/ Maurício Fidalgo

Leia também:Carminha é desmascarada no 'The Masked Singer Brasil'; saiba quem é!