Preta Gil deixa comando de programa na TV após retomar luta contra o câncer

Prestes a estrear na televisão, Preta Gil deixa o comando do programa e é substituída por um amigo após retomar tratamento contra o câncer

Na última quinta-feira, 22, Preta Gil anunciou em suas redes sociais que retomará o tratamento contra o câncer. Prestes a estrear no comando da segunda temporada de ‘TVZ Ao Vivo’ no Multishow, a cantora precisou se afastar do programa e será substituída por um amigo de longa data, Gominho, enquanto se dedica em sua luta contra a doença mais uma vez.

Segundo informado pelo GShow, o Multishow anunciou a substituição da apresentadora no comando do programa musical, que estava previsto para estrear na próxima segunda-feira, 26. Agora, Gominho assumirá o lugar da cantora e receberá a primeira eliminada do reality show ‘Estrela da Casa’, Heloísa Araújo, no programa.

Vale destacar que Preta explicou que, depois de ser internada para exames de rotina, foi necessário retomar o tratamento contra o câncer, em suas redes sociais: "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico”, disse.

“Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta”, completou ela, que foi diagnosticada com um tumor em janeiro de 2023.

Vale lembrar também que Preta Gil celebrou seus 50 anos e o lançamento de sua nova autobiografia, Os Primeiros 50, no início do mês. No livro, a cantora revisita os melhores momentos de sua trajetória, bem como os desafios que enfrentou, incluindo o difícil tratamento contra o câncer e a cirurgia delicada realizada para a remoção do tumor.

Preta Gil rebate críticas após postar fotos:

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, para responder aos comentários de haters. Na noite anterior, 19, a artista compartilhou um álbum mostrando momentos de seu final de semana e, entre os registros, postou uma foto de biquíni. Nos comentários da publicação, ela foi bastante elogiada, mas também recebeu críticas e fez questão de rebater as mensagens.