Presidente e diretor da Globo visitam Mais Você para inauguração de Ana Maria Braga

Na última segunda-feira, 7, a apresentadora Ana Maria Braga recebeu o presidente da Globo, Paulo Marinho, e o diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, para inaugurar uma nova cozinha de testes no Mais Você.

“Eu queria muito agradecer vocês porque a gente está conquistando um espaço que era muito sonhado e vocês entenderam isso. E nós estamos batizando essa cozinha com um nome muito especial, que é Cozinha Louro José. Em homenagem a lembrança do pai do Louro Mané, que é o Louro José, que muito fez nesses últimos 20 e tantos anos que teve com a gente na Rede Globo e que a gente tem muita saudade”, disse a comunicadora.

“Essa cozinha é um reconhecimento para esse time incrível que o seu programa tem. O time está aqui, é um time muito guerreiro, apaixonado pelo que faz. Isso nos mobiliza muito, procurar sempre dar para o time, a equipe, a melhor ferramenta, o melhor recurso para trabalhar. Essa equipe merece o melhor”, enalteceu Soares.

“O nome não podia ser outro porque o Louro é para sempre e aqui ele vai ser para sempre. E especialmente para você, que é a nossa rainha das manhãs e merecia essa cozinha, que eu sei que para você é ferramenta de trabalho, é inspiração, para pensar, para criar, e coisas lindas e gostosas vão sair daqui. A gente vai estar assistindo como a gente sempre faz. Parabéns para você e para sua equipe, isso aqui é para vocês”, destacou o diretor.

“Parabéns. Como o Amauri falou, isso é um presente para vocês todos. É graças ao trabalho de vocês e é um presente para o público também. Comemorando os 25 anos de programa e a gente sempre querendo buscar e entregar o melhor para o público. E para vocês poderem realizar melhor o trabalho de vocês. E para você também, Ana, parabéns por tudo”, disse Marinho.

