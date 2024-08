Presidente do Sindicato dos Artistas repudia Gil do Vigor em novela

Após ser confirmado que Gil do Vigor fará uma participação na novela Família É Tudo, da Rede Globo, o Sindicado dos Artistas repudiou a decisão

Recentemente, foi confirmado que o ex-BBB Gil do Vigor fará uma participação na novela Família É Tudo, exibida pela Rede Globo. Na trama, o famoso dará vida a um fofoqueiro. Porém, parece que o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversão (Sated-RJ) não apoia a decisão de colocar influenciadores que não possuem registro de ator em novelas.

O presidente do Sindicato, Hugo Gross, deu uma entrevista ao Portal Leo Dias e comentou sobre o caso. “Independentemente dele ser convidado para fazer, ele não é ator, ele tem que ter pedido a autorização para ele poder fazer qualquer participação ou uma novela toda, até porque ele tem uma direção, tem uma produção em volta disso, então independentemente se ele é uma excelente pessoa que acredito que é, ele não é ator, se ele é arquiteto formado, advogado, ele não é artista, ele não é ator e não estudou para isso e para isso tem que ser cumprido a lei e infelizmente eu estava lendo que chamaram ele para burlar a lei”, disse ele.

Hugo criticou a ideia de colocar influenciadores em novelas apenas pelo grande números de seguidores. “Eu não acredito que uma emissora, os grandes cabeças da emissora sabem disso, acredito que tem uma meia dúzia de pessoas como José Luiz Vilamarim que quer burlar sempre, isso porque eles se acham, alguns ali, os ‘reis da cocada preta’ e não querem saber, não se preocupam com a categoria e não respeitam atores como Fernanda Montenegro, o falecido Jardel Filho, Carlos Vereza, onde antigamente a direção respeitava os artistas. E essa nova direção agora não está nem aí. ‘Tem seguidores? Vamos colocar’, e é completamente diferente o público que assiste uma novela do público que está vendo Instagram, mas eles não querem saber, eles vão colocando”, completou.

Para concluir, Hugo garantiu que ele e a classe artística irão lutar para a lei ser cumprida. "A gente vai realmente lutar com unhas e dentes para a lei ser respeitada. Então assim, tenho a convicção plena, que a grande direção da TV Globo não sabe disso. Eles pensam: ‘Pega essas pessoas, esse nicho pequeno que se acham poderosos, para colocar e vambora, que vai dar ibope'. Eles perseguem as pessoas que levantam essa bandeira. Mas é o nosso papel, é o meu papel como presidente de uma instituição, defender a classe, defender o etarismo, defender quem está realmente largado. E é isso. Infelizmente ela está sendo cruel nesse quesito", finalizou.

Entenda o caso

Ex-participante do BBB 21, o economista Gil do Vigor aceitou um novo desafio na TV Globo! Em breve, o público poderá acompanhá-lo em uma participação especial na novela Família É Tudo. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV.

Como Gil não possui registro profissional de ator, ele interpretará a si mesmo na trama de Daniel Ortiz, evitando, assim, problemas com o Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões). O famoso entrará no folhetim em um papel de fofoqueiro de TV com o programa Gil do Veneno.

A emissora está trabalhando para encaixar as gravações do ex-BBB ainda na próxima semana, uma vez que Gil comanda um quadro semanal com dicas de finanças no programa Mais Você e possui uma agenda de compromissos.