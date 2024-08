Gil do Vigor ganha papel especial na novela 'Família É Tudo'

Nova carreira? O economista e ex-BBB Gil do Vigor foi convidado para uma participação especial em 'Família É Tudo'; saiba mais

Ex-participante do BBB 21, o economista Gil do Vigor aceitou um novo desafio na TV Globo! Em breve, o público poderá acompanhá-lo em uma participação especial na novela 'Família É Tudo'. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do site 'Notícias da TV'.

Como Gil não possui registro profissional de ator, ele interpretará a si mesmo na trama de Daniel Ortiz, evitando, assim, problemas com o Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões). O famoso entrará no folhetim em um papel de fofoqueiro de TV com o programa Gil do Veneno.

O "personagem" entrará na história para perturbar o sossego de Andrômeda (Ramille), Sheila (Marianna Armellini) e Chicão (Gabriel Godoy), que estarão cada vez mais famosos. Além disso, Gil do Vigor terá a companhia de Selminha Veneno - papel ainda sem atriz escalada.

A emissora está trabalhando para encaixar as gravações do ex-BBB ainda na próxima semana, uma vez que Gil comanda um quadro semanal com dicas de finanças no programa 'Mais Você' e possui uma agenda de compromissos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Gil do Vigor se revolta com atitude de pastor famoso

Recentemente, Gil do Vigor se envolveu em uma nova polêmica ao usar suas redes sociais para criticar as atitudes de um pastor famoso, André Valadão. O economista se revoltou depois de ver o religioso afirmar que os fieis deveriam tirar seus filhos da faculdade para preservar os valores, e detonou seu discurso.

Em seu perfil no Instagram, Gil, que sempre foi muito religioso e chegou a ser missionário da igreja mórmon, apareceu visivelmente exaltado após assistir ao vídeo viral do pastor. Ele pediu aos seus seguidores que ficassem atentos, destacando que o conhecimento nunca o afastou de Deus; pelo contrário, afirmou que isso o aproximou; confira mais detalhes!