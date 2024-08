Pedro Nabuco, de Pedaço de Mim, reflete sobre drama da série: 'Tema muito difícil'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pedro Nabuco, ator de sucesso da Netflix, comenta importância de tema debatido na série e revela expectativas para o futuro

Sucesso mundial, Pedaço de Mim já é referência para a produção audiovisual brasileira e conta com um elenco de peso do qual Pedro Nabuco (23) faz parte como Mateus, um dos filhos da personagem de Juliana Paes (45). Em entrevista à CARAS Brasil, o ator compartilha reflexões sobre a importância da produção no cenário contemporâneo e revela planos para a carreira.

Em Pedaço de Mim, Juliana Paes dá vida à Liana, uma mulher que engravida de gêmeos com dois pais diferentes: um dos bebês é de seu marido, Tomás (Vladimir Brichta), e o outro, fruto do abuso de Oscar (Felipe Abib). Na fase adolescente, os irmãos Mateus e Marcos são interpretados, respectivamente, por Pedro Nabuco e José Beltrão (24).

Para Pedro, Pedaço de Mim trata do tema difícil com muita maestria: "A gente vai falar sobre esse assunto, sobre quem são essas vítimas e quem são esses abusadores. E a produção não fala de um ato de violência, mas ela fala das consequências desse ato na vida de uma mulher, acho que a Angela Chaves [autora] tem um grande mérito nisso", comenta.

Ao lembrar do projeto de lei (PL 1904/24), conhecido como PL Antiaborto, que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, o ator reflete que o assunto "estupro" enfrenta muitos desafios no mundo e, principalmente, no Brasil. Para o intérprete, a medida é "uma conversão de valores total, você está querendo punir a vítima".

Pedro explica que o foco da história em Pedaço de Mim é mostrar como a vida segue depois do abuso: "A produção não fica em cima do que aconteceu, mas fala sobre como aquilo que diz respeito ao resto da vida inteira. Trata de como a Liana é uma pessoa que tem desejos, tem vontades e como uma coisa que aconteceu pode arruinar tudo. E isso acontece muitas vezes na vida real". O ator afirma que o tema é muito delicado, mas foi bem representado: "Fico muito feliz da maneira que a gente contou".

Segundo o artista, mesmo com o assunto pesado, a trama de Angela Chaves traz uma mensagem positiva. "Acho que a série termina para cima. Todos os personagens acabam pagando pelos erros que cometeram, quem errou tem a chance de reverter seus erros", opina.

"Acho que os personagens, o meu e do Zé [José Beltão], o Matheus e Marcos, os dois são uma esperança muito grande numa orientação de uma sociedade que repense todo o machismo estrutural e consiga enxergar quem a gente deve defender", explica. Pedro vê esse final como "esperançoso".

Futuro da carreira

Depois do sucesso com Pedaço de Mim, Pedro revela que mantém o pé no chão: "Procuro manter o pé no chão, continuar fazendo as coisas que eu sempre fiz, continuar fazendo cinema, estudando teatro, praticando no dia a dia".

O artista conta que tem como desejo pessoal fazer algum trabalho na televisão e afirma que está sempre atento às oportunidades. "Acho que deve ser uma loucura ter que ir todo dia, deve ser muito puxado", comenta.

Entre seus próximos trabalhos, ele destaca a participação na série Máscaras de Oxigênio (não) Cairão Automaticamente, de Marcelo Gomes (60) para a HBO, o próximo longa do cineasta Guilherme Coelho (45) e um curta desenvolvido em parceria com um amigo. Além do talento para a atuação, Pedro trabalha em um texto chamado Dia de Jogo, que ele planeja transformar em uma peça.