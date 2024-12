Paulo Vieira encara novo trabalho como apresentador; saiba mais

A CARAS Brasil descobriu com exclusividade qual será o próximo trabalho de Paulo Vieira; saiba mais sobre a carreira do apresentador!

No ar com o programa Avisa Lá que eu Vou(GNT), o apresentador Paulo Vieira(32) encara um novo trabalho no ramo. A CARAS Brasil descobriu com exclusividade os próximos passos do também humorista, confira a seguir!

Paulo Vieira será um dos apresentadores do Prêmio eSports Brasil , conhecido como PeB. O evento é a maior premiação de esportes eletrônicos da América Latina e acontecerá na próxima semana, em 12 de dezembro. Além dele, a influenciadora Nyvi Estephan (33) também ocupará a função.

"O Brasil é uma grande referência esportiva e de audiência em várias modalidades. Até mesmo como forma de mostrar esse potencial a um público cada vez maior, definimos a apresentação do evento com a Nyvi, que é um expoente do setor, e um nome de grande destaque do mainstream, que nesse ano é o Paulo Vieira", afirma Leandro Valentin, CEO da Player1 Gaming Group.

Leia também: Luciano Huck leva bolo na cara de Paulo Vieira: 'Perdemos o controle'

Além deles, nomes como Samira Close, Negrete, Matheus Costa e Carioca são alguns dos convidados responsáveis pela entrega dos troféus das 24 categorias. Artistas como WIU, Azzy, Rincon Sapiência, Zeeba e Pocah também estarão presentes para apresentações musicais.

A oitava edição do PeB acontece em 12 de dezembro, às 21h, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Além da dupla, Camilota XP e Mariana Ayrez farão uma transmissão em segunda tela, à partir das 19h30, mostrando os bastidores da premiação e entrevistas. O prêmio pode ser acompanhado pelo SporTV e pelos canais oficiais do PeB e da Player1 no YouTube, Twitch e Instagram.

Leia mais em: Ao lado de Eliana, Paulo Vieira reage ao ser comparado com Chiquinho: 'Eu amei'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PAULO VIEIRA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: