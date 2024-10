Patrícia Poeta é surpreendida com bolo de aniversário ao vivo no Encontro

A apresentadora Patrícia Poeta ganhou um bolo personalizado de seus colegas no 'Encontro' em celebração aos 48 anos de vida

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta retornou ao comando do 'Encontro', da TV Globo, em grande estilo! Na manhã desta segunda-feira, 21, a comunicadora foi surpreendida ao vivo pelos colegas de elenco com um bolo especial de aniversário.

A surpresa aconteceu enquanto Patrícia se despedia dos telespectadores. A apresentadora, que completou 48 anos de vida no último sábado, 19, ficou visivelmente emocionada ao se deparar com Tati Machado e Valéria Almeida entrando no estúdio com o doce personalizado.

A famosa compartilhou imagens do momento surpreendente nas redes sociais e aproveitou para agradecer todo o carinho de seus colegas de trabalho. "Adorei a surpresa, família Encontro! Gratidão! Me pegaram direitinho!", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Patrícia Poeta estava de folga na sexta-feira, 18, e, por isso, emendou o fim de semana de seu aniversário com direito a uma viagem para lá de especial à Bahia. Em seu Instagram oficial, a apresentadora do 'Encontro' mostrou diversos cliques de seu passeio em uma praia local.

Ela, inclusive, também ganhou dois bolinhos surpresas do lugar onde se hospedou, em Trancoso. Na ocasião, muito contente com os itens personalizados, a famosa mostrou com detalhes a decoração que fizeram para seu novo ciclo, inspirado na Bahia.

Patrícia Poeta faz reflexão ao comemorar aniversário

Patrícia Poeta usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o seu aniversário. No último sábado, 19, a apresentadora do programa 'Encontro', da Globo, completou 48 anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista, que recentemente recordou fotos de sua juventude, compartilhou um vídeo mostrando alguns momentos que viveu em sua vida pessoal e profissional, e fez uma reflexão sobre o novo ciclo; confira detalhes!