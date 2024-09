Patricia Abravanel retoma criação de conteúdo após morte de Silvio Santos

Semanas após o falecimento de Silvio Santos, a apresentadora Patricia Abravanel voltou às redes sociais e divertiu os seguidores ao recriar meme

Ela está de volta! Após o falecimento do pai, Silvio Santos, no dia 17 de agosto, Patricia Abravanel retomou a criação de conteúdos descontraídos nas redes sociais. Nesta terça-feira, 10, a apresentadora recriou um vídeo viral, em que reproduz a maquiagem borrada e confiante de uma garotinha em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários, seguidores elogiaram Patricia e ressaltaram a semelhança com o comunicador. "Ela parece muito com o Silvio, as expressões são iguais", disse um. "Nove meses na barriga da Iris para nascer com a cara do pai, isso que é injustiça genética", brincou outro. "@patriciaabravanel , não há nada mais bonito do que mergulhar na nossa essência, na nossa criança interior, e resgatar o que há de mais puro no ser. Sobretudo nos momentos em que precisamos resgatar forças", declarou mais um.

O apresentador Silvio Santos faleceu no dia 17 de agosto, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia, devido à infecção de H1N1. O dono do SBT deixou a esposa, Íris Abravanel, seis filhas, 14 netos e quatro bisnetos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Patricia Abravanel relata emoção com homenagens a Silvio Santos em desfiles

Patricia Abravanel usou as redes sociais na tarde do último sábado, 7, para compartilhar com os seguidores um registro bastante especial. Em seu Instagram, a apresentadora relatou grande emoção ao receber um vídeo com homenagens ao pai, Silvio Santos, que faleceu no dia 17 de agosto, aos 93 anos.

O vídeo publicado por Patrícia foi realizado durante uma passeata pelo Dia da Independência do Brasil ao som da famosa marchinha 'Silvio Santos Vem Aí'. As homenagens ao eterno ícone da TV Brasileira aconteceram em locais de desfiles como Santa Catarina e Salvador, na Bahia.

"Me emocionei! Muito obrigada pelas homenagens do 7 de Setembro, um dia tão emblemático e importante no Brasil, e Silvio Santos sendo homenageado em diversos desfiles. Nosso coração se enche de gratidão!", escreveu a apresentadora do SBT na legenda da postagem. Confira!