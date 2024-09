Patrícia Abravanel relata emoção com homenagens a Silvio Santos em desfiles

Emoção! A apresentadora Patrícia Abravanel recebeu vídeos de homenagens ao pai, Silvio Santos, em desfiles de 7 de setembro

Patrícia Abravanel usou as redes sociais na tarde deste sábado, 7, para compartilhar com os seguidores um registro bastante especial. Em seu Instagram, a apresentadora relatou grande emoção ao receber um vídeo com homenagens ao pai, Silvio Santos, que faleceu no dia 17 de agosto, aos 93 anos.

O vídeo publicado por Patrícia foi realizado durante uma passeata pelo Dia da Independência do Brasil ao som da famosa marchinha 'Silvio Santos Vem Aí'. As homenagens ao eterno ícone da TV Brasileira aconteceram em locais de desfiles como Santa Catarina e Salvador, na Bahia.

"Me emocionei! Muito obrigada pelas homenagens do 7 de Setembro, um dia tão emblemático e importante no Brasil, e Silvio Santos sendo homenageado em diversos desfiles. Nosso coração se enche de gratidão!", escreveu a apresentadora do SBT na legenda da postagem.

Patrícia Abravanel, no entanto, não foi a única a se emocionar. Nos comentários, diversos famosos e admiradores de Silvio Santos deixaram inúmeras mensagens carinhosas. "Seu pai faz parte da cultura deste país, merece todas as homenagens possíveis", declarou um internauta. "Arrepiei! Silvio sempre será eterno. Amo essa família", disse outro.

"Saudade eterna. Graças a Deus você o representa profissionalmente com louvor, parabéns! Assisto sempre e amo", comentou Helô Pinheiro. "Que lindo. Seu pai merece todas as homenagens", escreveu o radialista e humorista Rodrigo Scarpa.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Programa Silvio Santos (@pgmsilviosantos)

Patrícia Abravanel é exaltada em bastidores do retorno do 'Show do Milhão'

Poucas semanas após a morte de Silvio Santos, Patrícia Abravanel voltou às telinhas para assumir o comando do 'Show do Milhão', programa que foi apresentado por seu pai durante muitos anos no SBT. Após as gravações, a apresentadora foi exaltada pelos colegas de elenco pelo seu desempenho e recebeu muitos elogios nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Patrícia compartilhou publicações feitas por colegas da emissora e agradeceu o apoio recebido nos bastidores da 'nova' atração. Inclusive, a apresentadora foi elogiada pelos diretores da atração, Jefferson Candido e Fabiano Wicher, que fizeram postagens para parabenizar a herdeira de Silvio Santos; confira mais detalhes!