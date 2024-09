Novo salário de Fátima Bernardes na Globo teria valor surpreendente; veja

O novo salário de Fátima Bernardes na Globo teria chegado a quase dois milhões, mas antes a jornalista recusou quantia menor, segundo colunista

O retorno de Fátima Bernardes para a Globo pode realmente acontecer e a apresentadora teria negociado seu novo salário na emissora carioca. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, a famosa teria recusado a primeira quantia oferecida pela empresa.

A negociação não teria sido muito fácil, conforme informações do jornalista, a ex-esposa de William Bonner não aceitou a quantia abaixo de um milhão. Após semanas de conversa, ela teria ajustado o valor de um milhão e oitocentos para a primeira temporada de seu novo programa.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Fátima Bernardes gravará um piloto do seu novo programa ainda em setembro de 2024. A previsão é que a gravação aconteça para que a direção possa avaliar os possíveis ajustes.

A nova atração deverá receber o título de Programa da Fátima e será exibido nas noites da Globo. A ideia é que a atração seja de variedades, com auditório, entrevistas e apresentações de cantores. Há quem diga que seja semelhante com o Encontro. Em maio deste ano, a comunicadora anunciou seu canal no Youtube.

Recentemente, a jornalista se pronunciou após boatos de que não estaria mais na Globo."Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids", esclareceu e deu mais detalhes.

Fátima Bernardes desabafa sobre dificuldade com o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes escreveu uma declaração para o namorado, o político Túlio Gadêlha, com um pouco de desabafo. No dia 11 de julho, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e relembrou alguns registros com o amado em momentos especiais.

Juntinhos, eles apareceram radiantes curtindo a companhia um do outro e foi então que a jornalista contou que, nos últimos tempos, eles estão se encontrando menos por conta do trabalho. Com um canal no YouTube e outros projetos, a comunicadora tem uma vida agitada e Túlio Gadêlha também, já que ele segue no meio da política como deputado.

"O #TBT de hoje é todo dele que logo me conquistou. Nosso ano tem sido com muito menos encontros do que gostaríamos. O trabalho nem sempre deixa a gente estar juntos. Mas o que é missão, não se discute", desabafou sobre a circunstância.