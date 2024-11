Nova aposta mirim do SBT, Juju Penido é fã de skincare e organização: ‘Não descanso’

Em entrevista à CARAS Brasil, Juju Penido, atriz de A Caverna Encantada, fala sobre carreira e relação com primeiro personagem na TV

Com apenas 12 anos, a atriz Juju Penido, grande aposta mirim do SBT, vive a sua primeira trama nas telinhas na pele da antagonista Lavínia, na novela A Caverna Encantada. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre carreira, sonhos e revela ser fã de skincare e organização.

Leia a entrevista na íntegra

Início de carreira aos 7 anos

“Na verdade, nada foi planejado, tudo foi acontecendo naturalmente. Comecei fazendo fotos para uma loja de shopping, depois apareceu a oportunidade de desfilar para algumas marcas, fazer comerciais, até chegar na novela onde estou hoje.”

Desafios como modelo fotográfica

“Na minha carreira de modelo fotográfica, meu maior desafio foi o tempo, às vezes, eu saía da escola correndo e comia no carro para chegar no estúdio no horário. Algumas sessões eu fazia de 25 a 30 looks no mesmo dia e era uma correria. Eu acho que esse foi o maior desafio da minha carreira fotográfica.”

Momento inesquecível como modelo

“Para mim, o momento mais inesquecível foi o comercial da Barbie, da Mattel. Eu não sabia para qual boneca Barbie eu iria fazer o comercial, quando descobri que era a Barbie Veterinária fiquei muito feliz. Sempre sonhei em ser veterinária e atriz, este comercial foi a junção perfeita!”

Como concilia todos os compromissos e estudos

“O jeito de fazer tudo dar certo, é ter uma agenda muito bem organizada e ter uma mãe tão legal quanto a minha, que consegue arrumar tudo direitinho para eu conseguir fazer tudo que quero.”

Detalhes da rotina

“Estudo de manhã, depois vou para o SBT. Sou muito concentrada, muito focada nos meus textos, enquanto eu não estiver com tudo preparado, com tudo certinho, não descanso. Primeiro passo os textos sozinha, depois minha mãe passa comigo. Quando eu entro na personagem, entro 100%, me entrego ali, naquele momento.”

Preparação de primeira personagem na TV

“Minha mãe teve todo um cuidado com minha preparação para fazer a Lavínia. Como temos comportamentos diferentes, tive ajuda de profissionais para entender melhor sua natureza e também para conseguir entrar nesse papel. A Sofia Fornazari e a Juju Teófilo são amigas minhas e ter que ser ruim com elas em cena é bem desafiador.”

Uma publicação compartilhada por Juju Penido 🌸 (@jujupenido)

Semelhanças e diferenças entre atriz e personagem

“Eu e a Lavínia somos muito parecidas na questão do cuidado com o corpo. Amo me maquiar, passar óleo no cabelo, passar perfume, body splash, enfim, cuidar de mim. Já a diferença é a arrogância e prepotência da Lavínia, o fato de querer ser melhor que os outros, isso não tem nada haver comigo.”

Características que mais gosta e mais acha desafiadora em sua personagem

“A característica que eu mais gosto de interpretar da Lavínia é quando ela está fazendo as sessões de autocuidado, quando faz skin care. A parte mais desafiadora é quando eu tenho que ser má com os meus colegas de cena.”

Foto: Divulgação

Relação com as redes sociais

“Como eu estudo, gravo, tenho atividades fora da escola e também tenho meu tempo separado para me divertir, quem cuida mais das minhas redes sociais é minha mãe. Procuramos responder com carinho os seguidores, e sempre tiro foto com meus fãs quando me encontro com eles, são especiais para mim.”

Planos futuros

“Meu próximo plano para o futuro é continuar aqui em São Paulo, para poder me dedicar mais a minha carreira de atriz.”

Inspirações como atriz

“Ainda é tudo muito novo para mim nessa área, então procuro me inspirar nas pessoas ao meu redor que me ajudam na hora de gravar. Tenho vontade de trabalhar com tanta gente, que é melhor não falar nenhum nome, para eu não esquecer ninguém!”