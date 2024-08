A atriz Nívea Maria, que deixou a Globo em 2022, revelou que a forma como sua saída da emissora foi conduzida a deixou bastante abalada

A atriz Nívea Maria, que deixou a Globo em 2022 após 51 anos de trabalho no canal, revelou que a forma como sua saída da emissora foi conduzida a deixou bastante abalada. Durante sua participação no programa Companhia Certa, da RedeTV!, a artista expressou a mágoa que ainda sente em relação à sua demissão da Globo.

"Olha... Aí você vê como é, né? Eu estava com um restaurante, e me ensinou aí um lado de empresa, empresarial, e você tem que fazer modificações. Por um lado, eu até entendi. A forma como foi feito é que não. Conversando com o Boni [José Bonifácio de Oliveira Sobrinho] e com outras pessoas, a gente concorda com isso: Não, não pode ser", iniciou ela.

"Porque o Boni diz: você construiu uma parede da rede Globo. Aqueles cem tijolos ali foi você quem fez. Claro, ele coloca isso hoje. Então, a empresa deveria, sei lá, ver uma outra forma de desligar, afastar as pessoas. Foi muito frio. Foi muito... Enfim. Doeu? Doeu. Mas é aquilo que a gente diz: 'Encontramos uma pedra no caminho. O que a gente faz? Vai tropeçar nela, cair? Chorar? Não, vamos pegar, botar ela do lado", completou.

Remakes

E ela também foi questionada por Ronnie Von sobre os remakes produzidos pela Globo nos últimos anos. "Na minha opinião, está meio perdida a dramaturgia da televisão brasileira. Claro, um remake de um produto que deu certo, que foi sucesso... Mas, será que é isso que esse público novo da televisão brasileira está querendo ver? Porque, quando você olha a reação das pessoas, 'olha, vem um remake', você vê que são pessoas da geração antiga, que assistiram à primeira versão da novela", avaliou.

"Então eu não, não... Sei lá, eu não sou contra, mas eu estou achando que está precisando um pouco de criatividade principalmente dentro da dramaturgia brasileira. Porque a parte de entretenimento dentro da televisão está se mexendo, ela está tentando conquistar o público, mas a dramaturgia de repente está num sinal vermelho, está parada numa coisa", completou a artista.

Veja a entrevista completa: