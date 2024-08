Nicolas Prattes divide cliques românticos com Sabrina Sato e faz declaração

O ator Nicolas Prattes dividiu cliques românticos com a namorada, Sabrina Sato, e encantou seguidores com a declaração que fez para ela nas redes

Nicolas Prattes e Sabrina Sato viraram meta de relacionamento desde que assumiram o relacionamento, no início deste ano, e seguem encantando os fãs com cliques da relação. Nesta quarta-feira, o ator dividiu algumas imagens românticas com a apresentadora e encantou seguidores ao compartilhar uma declaração amorosa a ela, junto das imagens.

"Com o Amor da minha vida, tive a surpresa desses dias com os de verdade", escreveu Nicolas na legenda da publicação. O ator mostrou registros de um passeio que fez com a namorada, onde os dois puderam curtir desde um chamego ao por do sol a uma programação radical de surfe, acompanhados também de alguns amigos.

"Te amo demais", reagiu a apresentadora aos cliques.

Nos comentários do post, fãs se derreteram pelo casal: "Que delícia! Quem me dera um amor tão vivo assim", pontuou uma admiradora de Nicolas. "Vidas solteiras importam!", brincou a outra. "Como o amor é lindo! Sabrina Sato e Nicolas Prattes que o digam", pontuou uma usuária do Instagram. "Casalzão!", elogiou a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Nicolas Prattes capricha em declarações

Não é a primeira vez que Nicolas Prattes emociona seguidores com as declarações e cliques apaixonados com Sabrina Sato. No dia dos namorados, o artista impressionou com uma declaração impactante sobre o momento em que se conheceram e o que se tonaram um casal:

"Quando eu me dei conta a gente já estava misturado, igual voadora que é pra ir no peito, mas transcende direto pro coração. Entendo amor como não só o olhar pro outro, mas olhar pra mesma direção. Direção essa que só a gente vê porque só a gente vive. Nós já somos mais que eu e você. Amo tudo que a gente faz. Amo o abraço que demora e o silêncio que conforta e o beijo suado. Sem sombra de dúvida, o sol é pra quem vive a vida. Tenho a sorte de ser viciado em correr atrás do que eu acredito. E sorte de encontrar quem tem coragem de fazer junto. Um caloroso e comovente",escreveu ele na ocasião.