A cantora Negra Li participou do programa 'Altas Horas', da Globo, e ficou bastante emocionada ao relembrar o desejo de ser paquita

A cantora Negra Li foi uma das convidadas do programa 'Altas Horas', da Globo, deste sábado, 7. A atração reuniu as Paquitas de diferentes gerações e a eterna Rainha dos Baixinhos, XuxaMeneghel, para o lançamento do documentário, Pra Sempre Paquitas, no Globoplay.

Em um momento do programa, a artista confessou que gostaria de ter sido uma Paquita e destacou a importância da assistente de palco, Adriana Bombom, que também participou da atração. "Eu quis muito ser Paquita, mas eu não tinha como, né? Porque eu não era branca, não era loira", desabafou.

"Só que aí entrou uma pessoa no programa. (...) Quando eu vi a Bombom ali, acendeu uma chama, uma esperança. Foi aí que vi a importância de estar nos lugares, ser vista, ter uma representatividade", ressaltou a cantora, bastante emocionada.

Ao ouvir o relato, Adriana Bombom não segurou a emoção e falou sobre a importância de ser referência. "Eu tenho sido uma referência para tantas negras meninas que queriam estar nesse lugar, como Paquita. E a gente sabia que era uma época que realmente eram poucos negros que tinham oportunidade na TV. (...) É incrível escutar esse tipo de histórias, entendeu? Porque eu levo pra vida. Que bom que abri portas para outras. Obrigada, Xuxa", disse ela.

